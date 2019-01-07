Прогноз погоды: морозы пойдут на спад ближе к выходным





До конца рабочей недели ожидается прохладная погода, но без неблагоприятных явлений. Об этом сайту SlutskGorod сообщили на метеостанции «Слуцк».

В среду, 9 января, в Минской области будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, ночью и утром порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток -8...-13°C, в ночные часы местами в основном по юго-восточной половине -14-16°C.

10 января без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью восточный, днем неустойчивый 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -8..-13°C, при прояснениях до -16°C, днем -5..-10°C.

11 января ночью преимущественно без осадков. Днем по северо-западной половине кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 4-9, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -10..-15°C, при прояснениях до -17°C, днем -5..-10°C.

В субботу, 12 января, потеплеет. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -5..-10, днем от -4 до +1.

13 января временами пройдут снег и мокрый снег. Местами слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0..-5°C, днем -4..+1°C.