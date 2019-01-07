"Белоруснефть" увеличила добычу нефти на российском месторождении Янгпур на 27%

ПО "Белоруснефть" в 2018 году добыло на месторождении Янгпур (Ямало-Ненецкий автономный округ) до 193 тыс. тонн нефти, что на 27,6% больше, чем в 2017 году, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании.

Также на месторождении в 2018 году добыто 96 млн кубометров попутного нефтяного газа (рост в 1,7 раза) и 153 млн кубометров природного газа (рост в 1,5 раза).

В пресс-службе компании подчеркивают, что добыча нефти в 2018 году стала максимальной за всю историю существования месторождения Янгпур.

Кроме того, в "Белоруснефти" отмечают, что в минувшем году реализована самая масштабная за последние 5 лет программа инвестиций в бурение - построены 4 скважины и 8 боковых стволов.

Как сообщалось ранее, "Белоруснефть" планирует увеличить годовую добычу нефти в РФ до 210 тыс. тонн к 2023 году.

ПО "Белоруснефть" приобрело НК "Янгпур" в 2013 году за $112 млн. НК владеет лицензией на право пользования недрами Известинского лицензионного участка площадью 1 тыс. 36 кв. км (ЯНАО), в активе НК шесть месторождений (на пяти ведется