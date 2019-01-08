Брестский автопарк запустил прямой маршрут до Белостока

Как сообщает Брестский автобусный парк, запущен новый международный автобусный маршрут: Брест (Беларусь) — Белосток (Польша). Ходить автобус будет 5 раз в неделю кроме вторника и четверга. Маршрут будет проходить через Высокое и пограничный переход «Песчатка».

Отправление из Бреста — в 5.00, прибытие в Белосток — в 6.20 (ул. Героев Монте Кассино, 8). Отправление из Белостока — в 12.40, прибытие в Брест - в 19.00. Время местное.

Стоимость поездки — 16 рублей. Реальное время прибытия может отличаться от указанного из-за очередей на границе.