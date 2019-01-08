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Брестский автопарк запустил прямой маршрут до Белостока

09.01.2019 13:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Брестский автопарк запустил прямой маршрут до Белостока
Фото из открытых источников

Как сообщает Брестский автобусный парк, запущен новый международный автобусный маршрут: Брест (Беларусь) — Белосток (Польша). Ходить автобус будет 5 раз в неделю кроме вторника и четверга. Маршрут будет проходить через Высокое и пограничный переход «Песчатка».

Отправление из Бреста — в 5.00, прибытие в Белосток — в 6.20 (ул. Героев Монте Кассино, 8).  Отправление из Белостока — в 12.40, прибытие в Брест - в 19.00. Время местное.

Стоимость поездки — 16 рублей. Реальное время прибытия может отличаться от указанного из-за очередей на границе.

 
Теги: Брест
 
 
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Ходить автобус будет 5 раз в неделю кроме вторника и четверга. Маршрут будет проходить через Высокое и пограничный переход «Песчатка».
 
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