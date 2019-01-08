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В Минске задержали двух парней, принесших на день рождения подруги наркотики

09.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В Минске с поличным задержали двоих молодых людей, которые принесли наркотики на день рождения подруги. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В Минске задержали двух парней, принесших на день рождения подруги наркотики

Минчан задержали оперативные сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Советского РУВД столицы. «Молодые люди 19 и 18 лет 5 января приехали на день рождения к подруге, которой исполнилось 16. При себе у 18-летнего минчанина имелось около 1 г гашиша, у 19-летнего же было обнаружено около 2 г особо опасного психотропного вещества «Мефедрон». Последний пояснил правоохранителям, что должен был разделить наркотик с другими участниками праздника, в том числе именинницей.

Молодые люди были задержаны оперативными сотрудниками, не успев употребить наркотические вещества», — проинформировали в ГУВД. В отношении 18-летнего парня Советский (Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В отношении его 19-летнего друга тот же РОСК возбудил дело по ч.3 ст.328 УК. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации. «Задержанные водворены в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Оба студенты», — добавили в ГУВД.

Сотрудники милиции обращают внимание на тот факт, что празднование дня рождения должно было пройти без участия родителей либо кого-то из взрослых.

Правоохранители напоминают родителям об организации досуга своих детей.

www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске с поличным задержали двоих молодых людей, которые принесли наркотики на день рождения подруги. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома,...
 
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