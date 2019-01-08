Подведены промежуточные итоги опроса «7 чудес города Бреста»

Напомним, опрос стартовал 2 месяца назад и привлек внимание большого числа горожан.



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Цель данной акции – через призму восприятий Бреста его жителями выяснить, какие места в городе наиболее популярны, увеличить интерес к городской культуре и сделать Брест еще более привлекательным для гостей.

Всего на адрес электронной почты горисполкома поступило более 150 предложений от горожан. Все они – отражение мнений брестчан о любимых и ярких местах города, благодаря которым он узнаваем и любим.

Сегодня рабочей группой были отобраны наиболее популярные варианты, которым было отдано наибольшее предпочтение участников опроса.

Среди них: археологический музей «Берестье», мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», зимний сад УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина», аллея фонарей на ул. Гоголя; Брестский железнодорожный вокзал, Брестская Библия, памятник 1000-летия Бреста, а также традиция зажжения фонарей на ул. Советской.

На данный момент – их 8. Вследствие чего предлагаем брестчанам сформировать из данного списка 7 чудес родного города, выбрав, по Вашему мнению, наиболее знаковые, яркие и запоминающиеся. Те, которые, своего рода, являются визитными карточками нашего пограничного города.

Ждем Ваши предложения до 9 февраля по адресу электронной почты: ispolkombrest@brest.by c пометкой «7 чудес города Бреста».

По итогам окончательного опроса будут созданы оригинальные материалы по 7 чудесам Бреста, которые, впоследствии будут размещены на остановочных пунктах города.