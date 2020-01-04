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Поздравления с юбилеем принимала Галина Федоровна Волох

10.01.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Поздравления с юбилеем принимала Галина Федоровна Волох

4 января в малом зале районного исполнительного комитета было многолюдно и празднично — поводом стал 70-летний юбилей Галины Федоровны Волох.

Галину Федоровну, которая на протяжении многих лет занимала должность заместителя председателя райисполкома, знают и помнят многие как ответственного руководителя. Слова признательности за вклад в развитие района выразил глава района Дмитрий Михайлович Ломако и вручил юбилярше Почетную грамоту районного исполнительного комитета.

Праздничную атмосферу дополнили поздравления с наилучшими пожеланиями от председателя районного совета ветеранов Галины Николаевны Филатовой и главного специалиста отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инны Марьяновны Шинкевич.

Особое внимание Галине Федоровне уделили бывшие коллеги, которые от всего сердца пожелали имениннице долгих лет жизни, семейного благополучия, здоровья и успехов.

Елена АНАНИЧ.

Поздравления с юбилеем принимала Галина Федоровна Волох

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