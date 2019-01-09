Авторский коллектив ФПБ награжден специальной премией Президента Беларуси

Соответствующий указ подписал Глава государства. Александр Лукашенко присудил специальные премии деятелям культуры и искусства 2018 года, получившим общественное признание за выдающиеся достижения в области театрального, музыкального, эстрадного искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и воспитания творческой молодежи.

Высокой наградой Президента отмечен авторский коллектив Федерации профсоюзов Беларуси в составе начальника управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культурной и общественной работе аппарата Совета ФПБ Сергея Комадея, его заместителя Елены Голубевой, а также председателя Ганцевичского районного объединения организаций профсоюзов Натальи Кондратович за выдающиеся достижения в области эстрадного искусства и проведение в 2018 году цикла концертов республиканской народно-патриотической акции «Мы – вместе!», приуроченной к Году малой родины.

Специальной премией награжден заслуженный коллектив «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь» за выдающиеся достижения в области музыкального искусства, реализацию в 2017-2018 годах патриотического творческого проекта «Отечеству служим».

В список лауреатов включен творческий коллектив бывших малолетних узников фашизма «Судьбы» за значительные достижения в деле сохранения памяти о Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание молодежи, достойное представление Беларуси во время акции «Нет фашизму! Детство без войны!». Специальная премия Президента Беларуси присуждена также народному инструментальному ансамблю «Несвижские ложкари» за значительный вклад в популяризацию музыкального искусства, целенаправленную работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения, активную концертную деятельность.

Всего в списке награжденных – 9 коллективов и представителей культуры и искусств Беларуси.

Поздравляем лауреатов!