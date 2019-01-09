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В Минске стартовал юбилейный V фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса»

10.01.2019 22:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лучшие кукольники из 5 стран и более 20 спектаклей: внимание ценителей искусства будет приковано в ближайшие дни к Свято-Елисаветинскому монастырю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартовал юбилейный V фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса»

Здесь сегодня начался Международный фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябеса». Герои, эмоции, проблемы – здесь все в миниатюре.

В Минске стартовал юбилейный V фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса»

Рождественские истории сквозь призму кукольного мира. Это тот самый случай, когда реквизит действительно оживает. За батлейкой школьники из поселка Раков, самому старшему – 14. Трудно поверить, но всё это – их умелых рук дело. Так Женя играет сразу за двоих.

В Минске стартовал юбилейный V фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса»

Без ловкости рук и упорных тренировок тут не обойтись. Так ребята после уроков съезжаются из разных деревень, чтобы отточить каждое движение. А поначалу и вовсе приходилось репетировать с бумажными куклами. Кстати, первая специальность Христины – руководителя кружка – портной-закройщик пришлась очень даже кстати.

В Минске стартовал юбилейный V фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса»

Христина Лембович, руководитель драматического кружка «Жаронцы»:
Батлейку мы таксама рабілі разам з мужам. Гэта было маленькае выпрабаванне нашага сямейнага жыцця, таму што кожную дэталь мы рабілі па два, па тры разы.

У литовского театра на первый взгляд, конечно, все гораздо проще. Но не тут-то было. Актер на протяжении всего спектакля будет один, а вот героев целых 8. «Как это?» – спросите вы.

А вот актеры из культурной столицы России привезли спектакль без слов по мотивам русской народной сказки «Крошечка-хаврошечка».

В Минске стартовал юбилейный V фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса»

Даниил Рабинович, участник фестиваля «Небеса» (Россия):
У нас были определенные переживания, что дети не смогут воспринять такой формат без слов. Но оказалось напрасно, дети все понимают. Визуальной картинки достаточно.

Московские актеры уже успели отметиться интересным реквизитом для спектакля «Когда я стану взрослым». Большое стекло – главное действующее лицо – признаются, не так уж и легко было привезти в Минск.

В Минске стартовал юбилейный V фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса»

Василиса Гапоненко, участник фестиваля «Небеса» (Россия):
Мы очень горды, что нас второй раз позвали на фестиваль. Надеемся, что мы еще сюда приедем.

В Минске стартовал юбилейный V фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса»

5-ый юбилейный год и 5 стран-участниц. Совпадение ли? Непонятно. Но ведь суть не в этом. Очевидно, что у каждой страны свои секреты постановок и всех их уже который год объединяет фестиваль в Минске. Это заслуга известного всем белорусским детям Маляваныча из «Калыханки», который с горящими глазами продолжает дело своей жены.

В Минске стартовал юбилейный V фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса»

Александр Жданович, актер, художественный руководитель Международного фестиваля «Небеса»:
Получилось так, что Люда ушла на нябесы, а «Нябесы» спустились к нам. Хочется, чтобы на фестивале была атмосфера добра и любви, радости и ощущение праздника.

В Минске стартовал юбилейный V фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса»

Кристина Федорович, СТВ:
Ручки на куклах это своеобразные струны, управляя которыми, можно заставить, как персонажа делать то или иное действие, так и зрителя дать волю эмоциям.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Лучшие кукольники из 5 стран и более 20 спектаклей: внимание ценителей искусства будет приковано в ближайшие дни к Свято-Елисаветинскому...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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