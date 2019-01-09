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В Минске стартовал юбилейный V фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса»
Новости Беларуси. Лучшие кукольники из 5 стран и более 20 спектаклей: внимание ценителей искусства будет приковано в ближайшие дни к Свято-Елисаветинскому монастырю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь сегодня начался Международный фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябеса». Герои, эмоции, проблемы – здесь все в миниатюре.
Рождественские истории сквозь призму кукольного мира. Это тот самый случай, когда реквизит действительно оживает. За батлейкой школьники из поселка Раков, самому старшему – 14. Трудно поверить, но всё это – их умелых рук дело. Так Женя играет сразу за двоих.
Без ловкости рук и упорных тренировок тут не обойтись. Так ребята после уроков съезжаются из разных деревень, чтобы отточить каждое движение. А поначалу и вовсе приходилось репетировать с бумажными куклами. Кстати, первая специальность Христины – руководителя кружка – портной-закройщик пришлась очень даже кстати.
Христина Лембович, руководитель драматического кружка «Жаронцы»:
У литовского театра на первый взгляд, конечно, все гораздо проще. Но не тут-то было. Актер на протяжении всего спектакля будет один, а вот героев целых 8. «Как это?» – спросите вы.
А вот актеры из культурной столицы России привезли спектакль без слов по мотивам русской народной сказки «Крошечка-хаврошечка».
Даниил Рабинович, участник фестиваля «Небеса» (Россия):
Московские актеры уже успели отметиться интересным реквизитом для спектакля «Когда я стану взрослым». Большое стекло – главное действующее лицо – признаются, не так уж и легко было привезти в Минск.
Василиса Гапоненко, участник фестиваля «Небеса» (Россия):
5-ый юбилейный год и 5 стран-участниц. Совпадение ли? Непонятно. Но ведь суть не в этом. Очевидно, что у каждой страны свои секреты постановок и всех их уже который год объединяет фестиваль в Минске. Это заслуга известного всем белорусским детям Маляваныча из «Калыханки», который с горящими глазами продолжает дело своей жены.
Александр Жданович, актер, художественный руководитель Международного фестиваля «Небеса»:
Кристина Федорович, СТВ:
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Новости Беларуси. Лучшие кукольники из 5 стран и более 20 спектаклей: внимание ценителей искусства будет приковано в ближайшие дни к Свято-Елисаветинскому...
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