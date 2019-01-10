Александр Глеб продлил контракт с БАТЭ и ждет встречи с «Арсеналом» в Лиге Европы

37-летний полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб подписал новый контракт с борисовским клубом. Об этом он рассказал корреспонденту Sport24.ru Арарату Мамбреяну.



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«У меня были предложения, но я принял решение переподписать контракт с БАТЭ. Поэтому продолжу свою карьеру, по сути, в родном клубе.

В дальнейшем у меня есть желание получить тренерскую лицензию. Планирую учиться на тренера параллельно с карьерой футболиста. Скорее всего тренерские курсы начну в Москве.

Если получится выйти на поле „Эмирейтс“ против „Арсенала“, то у меня будут особые чувства. Все-таки „Арсенал“ у меня в сердце. Жду встречи с лондонским „Арсеналом“ в Лиге Европы», — сказал Глеб.

Напомним, что БАТЭ в Лиге Европы 14 февраля сыграет с лондонским «Арсеналом» на «Борисов-Арене». А ответный матч стадии 1/16 финала турнира пройдет 21 февраля в Лондоне.

Александр Глеб играл за «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».