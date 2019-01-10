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В Константинополе недовольны активной ролью Филарета в руководстве новой церковью Украины
В Константинопольском патриархате считают, что Филарет, "почетно действующий духовный наставник" новой церкви Украины, не дает развернуться ее официальному главе Епифанию в полную силу.
В интервью Би-Би-Си архиепископ Даниил, один из экзархов Константинополя, заявил, что Филарету пришло время понять его место в новой церкви.
"Это все, что я прошу у Филарета: дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте возможность делать свое дело", - заявил архиепископ.
По его мнению, сегодня Филарет своими действиями может разрушить то, что строил в течение всей жизни.
Экзарх Константинополя отметил, что, хотя на Украине Филарет и носит титул патриарха "из-за уважения к его старческому возрасту", но для широкой общественности он является бывшим митрополитом Киевским.
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В Константинопольском патриархате считают, что Филарет, "почетно действующий духовный наставник" новой церкви Украины, не дает развернуться ее официальному главе...
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