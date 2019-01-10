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В Константинополе недовольны активной ролью Филарета в руководстве новой церковью Украины

11.01.2019 20:44 — Разное | Интерфакс  
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В Константинопольском патриархате считают, что Филарет, "почетно действующий духовный наставник" новой церкви Украины, не дает развернуться ее официальному главе Епифанию в полную силу.

В интервью Би-Би-Си архиепископ Даниил, один из экзархов Константинополя, заявил, что Филарету пришло время понять его место в новой церкви.

"Это все, что я прошу у Филарета: дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте возможность делать свое дело", - заявил архиепископ.

По его мнению, сегодня Филарет своими действиями может разрушить то, что строил в течение всей жизни.

Экзарх Константинополя отметил, что, хотя на Украине Филарет и носит титул патриарха "из-за уважения к его старческому возрасту", но для широкой общественности он является бывшим митрополитом Киевским.

 
 
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В Константинопольском патриархате считают, что Филарет, "почетно действующий духовный наставник" новой церкви Украины, не дает развернуться ее официальному главе...
 
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