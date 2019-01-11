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Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну

11.01.2019 21:56 — Разное | Интерфакс  
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Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что ситуация на границе с Мексикой шокировала его и похожа на вторжение в США.

"Гуманитарный кризис на южной границе страны: я только что вернулся оттуда, и ситуация оказалась гораздо хуже, чем можно было себе представить. Это - вторжение!" - написал Д.Трамп в своем Twitter.

По словам президента, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси не знают, насколько опасна эта ситуация для всей страны.

"Предыдущие американские администрации давно должны были построить стальное заграждение или стену (на границе с Мексикой, - "ИФ"). Они этого не сделали, но я сделаю", - добавил Д.Трамп.

При этом американский лидер вновь подчеркнул, что без стены США не будут в безопасности от преступных группировок и наркотрафика, источником которых является Мексика.

22 декабря около четверти учреждений федерального правительства США приостановило работу после того, как конгресс и президент Д.Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой в размере $5,7 млрд.

Д.Трамп считает, что и спикер палаты представителей Н.Пелоси, и лидер сенатского меньшинства Ч.Шумер знают, что строительство стены будет эффективной мерой для борьбы с незаконной иммиграцией. Однако, по его мнению, демократы выступают против этого из-за предстоящих президентских выборов в 2020 году.

 
 
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Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что ситуация на границе с Мексикой шокировала его и похожа на вторжение в США. "Гуманитарный кризис на южной...
 
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