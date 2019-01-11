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Где в Мстиславском районе можно будет освятить воду? Расписание праздничных богослужений на Крещение

12.01.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Праздничные богослужения и освящение воды в Крещенский сочельник 18 января

5.00 Божественная литургия и освящение воды в Пустынском Свято-Успенском мужском монастыре.

10.00 Освящение воды в Александро-Невском кафедральном соборе.

16.00 Освящение воды и вечернее богослужение в церкви в честь Тупичевской иконы Божией Матери.

17.00 Вечернее богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе.

Где в Мстиславском районе можно будет освятить воду? Расписание праздничных богослужений на Крещение

Праздничные богослужения и освящение воды в Святое Богоявление 19 января

8.30 Божественная литургия и освящение воды в Александро-Невском кафедральном соборе.

8.00 Божественная литургия и освящение воды в церкви в честь Тупичевской иконы Божией Матери.

8.30 Божественная литургия и освящение воды в церкви преподобного Максима Исповедника в аг. Ходосы.

8.30 Божественная литургия и освящение воды в церкви в честь святого Онуфрия Великого в аг. Селец.

8.30 Божественная литургия и освящение воды в Пустынском Свято-Успенском мужском монастыре.

11.00 Освящение воды на святом источнике «Кагальный колодец».

12.00 Освящение воды в Свято-Вознесенской церкви в аг. Мазолово.

13.30 Освящение воды в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в аг. Бастеновичи. 

15.00 Освящение воды в аг. Андраны.

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Праздничные богослужения и освящение воды в Крещенский сочельник 18 января 5.00 Божественная литургия и освящение воды в Пустынском Свято-Успенском мужском...
 
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