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Где в Мстиславском районе можно будет освятить воду? Расписание праздничных богослужений на Крещение
12.01.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Праздничные богослужения и освящение воды в Крещенский сочельник 18 января
5.00 Божественная литургия и освящение воды в Пустынском Свято-Успенском мужском монастыре.
10.00 Освящение воды в Александро-Невском кафедральном соборе.
16.00 Освящение воды и вечернее богослужение в церкви в честь Тупичевской иконы Божией Матери.
17.00 Вечернее богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе.
Праздничные богослужения и освящение воды в Святое Богоявление 19 января
8.30 Божественная литургия и освящение воды в Александро-Невском кафедральном соборе.
8.00 Божественная литургия и освящение воды в церкви в честь Тупичевской иконы Божией Матери.
8.30 Божественная литургия и освящение воды в церкви преподобного Максима Исповедника в аг. Ходосы.
8.30 Божественная литургия и освящение воды в церкви в честь святого Онуфрия Великого в аг. Селец.
8.30 Божественная литургия и освящение воды в Пустынском Свято-Успенском мужском монастыре.
11.00 Освящение воды на святом источнике «Кагальный колодец».
12.00 Освящение воды в Свято-Вознесенской церкви в аг. Мазолово.
13.30 Освящение воды в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в аг. Бастеновичи.
15.00 Освящение воды в аг. Андраны.
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Где в Мстиславском районе можно будет освятить воду? Расписание праздничных богослужений на Крещение
Праздничные богослужения и освящение воды в Крещенский сочельник 18 января 5.00 Божественная литургия и освящение воды в Пустынском Свято-Успенском мужском...
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