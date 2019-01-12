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Что нельзя делать на старый Новый Год?
13.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В ночь с 13 на 14 января многие в Беларуси отмечают старый Новый год. Традиции его празднования стали складываться в начале прошлого века при смене календаря. Этот праздник - редкий исторический феномен, который появился в результате смены летоисчисления.
Какие же традиции и приметы связаны с этим праздником? Наши предки считали, что в этот день нельзя:
Приметы
На Старый Новый год за столом принято собираться всей семьей. Родственники просят друг у друга прощения за обиды и загадывают желания, которые обязательно должны исполниться в новом году.
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В ночь с 13 на 14 января многие в Беларуси отмечают старый Новый год. Традиции его празднования стали складываться в начале прошлого века при смене...
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