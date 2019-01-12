Что нельзя делать на старый Новый Год?

В ночь с 13 на 14 января многие в Беларуси отмечают старый Новый год. Традиции его празднования стали складываться в начале прошлого века при смене календаря. Этот праздник - редкий исторический феномен, который появился в результате смены летоисчисления.

Какие же традиции и приметы связаны с этим праздником? Наши предки считали, что в этот день нельзя:

В этот день не стоит произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты. Счет монет якобы принесет слезы на весь год.

Нельзя обижаться и быть злопамятным.

Нельзя ссориться и ругаться.

В Старый Новый год нельзя давать в долг, иначе весь год будете должником.

Существует традиция, чтобы год был счастливым, в первый день старого Нового Года в дом первым должен войти мужчина.

Чтобы одеваться хорошо круглый год, по поверью, следует в этот вечер надеть хорошую новую одежду.

Не выносите в этот вечер из дома мусор.

Нельзя не впускать в дом щедрующих и посевающих, иначе и счастье в дом не войдет.





Приметы



Если на старый Новый год будет метель, то урожай орехов будет хорошим.

Если ясное и звездное небо, то будет богатый урожай ягод.

Пушистый снег на ветках деревьев и густой туман указывают на обильный урожай.





На Старый Новый год за столом принято собираться всей семьей. Родственники просят друг у друга прощения за обиды и загадывают желания, которые обязательно должны исполниться в новом году.

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