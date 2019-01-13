Чем порадует кинотеатр "Родина" жлобинчан на этой неделе?

Астерикс и тайное зелье (в 3D).

Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали — почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. В этот момент старик задумывается о преемнике, понимая, что с ним в могилу может уйти и рецепт чудодейственного снадобья. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья.

Начало сеанса в 13.00.

Путь домой

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Собака Белла знает ответ: она обязательно вернется домой, чего бы ей это ни стоило! И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий.

Начало сеанса в 14.40. Фильм длится 1ч 41 мин.





Стекло

Похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников — травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна.

Начало триллера в 16.30 и 21.40. Длительность сеанса - 2 ч 15 мин.





Т-34

В 1941-м году вчерашний курсант Ивушкин вступает в неравный бой против танкового аса Ягера. Мало кто верит, что у него есть шанс – в одиночку разбить дюжину немецких танков. И все же, удача любит смелых.

Второй встречи Ивушкина и Ягера могло не быть, но судьба на войне умеет удивлять траекторией и каждому дарит свое. Одному – любовь, с которой ничего не страшно, другому – одержимость, которая гонит вперед, сжигая изнутри. 1944-й год, танковый полигон Ордруф. Пленный Ивушкин задумывает дерзкий побег. На легендарной «тридцатьчетверке» он бросает вызов Ягеру, его «пантерам» и своей судьбе.

Начало сеанса в 19.00. Фильм длится 2 часа 30 минут.

Подготовила Людмила КРИЧКО.

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