Неожиданные советы от работников автосервиса – то, что полезно знать!

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1 Фразы и «правила», которые можно услышать на СТО

2 Доплата за "неожиданный" ремонт - как не быть обманутым

3 Надо ли проходить ТО в полном объеме на гарантийном авто?

4 Возврат расходных материалов и комплектующих

5 Дополнительные советы от профессионалов

Мы пообщались с некоторыми добросовестными мастерам с огромным опытом работы, и они поделились интересными советами, которые пригодятся как новичкам, так и бывалым автолюбителям.Многие, кто хоть раз сталкивался с процедурой передачи автомобиля в автосервис для ремонта или проведения планового обслуживания знают, как неохотно, а порой и в категорической форме мастера автоцеха запрещают владельцам автомобилей присутствовать в ремзоне во время проведения всех необходимых процедур. Если вам заявляют о подобном, следует сослаться на постановление правительства N290 от 11 апреля 2011 года, в котором четко прописано, что работник автосервиса обязан предоставить доступ в ремзону владельцу автомобиля по первому требованию последнего.Исходя из этого, любые попытки ограничить доступ и каким-то образом скрыть процесс проведения работ свидетельствует о намерении "надуть" доверчивого водителя. Например, вы приехали менять масло, купили необходимое количество смазочного материала, отдали его мастерам, которые провели все необходимые процедуры без вашего ведома, после чего заявляют о том, что на самом деле им пришлось долить еще немного своей смазки, а значит, необходимо доплатить. Бывают случаи, когда ремонтные работы вообще не проводят, лишь подкрутив или смазав несколько деталей, но деньги за "замену" чего-либо мифического требуют.Еще одной ситуацией, с которой сталкивается большинство автомобилистов приехав в автосервис забирать своего железного коня - доплата за дополнительные услуги или детали. Якобы в процессе работы специалисты обнаружили еще какие-то поломки или недочеты, которые не были замечены при первом осмотре.В этом случае вы имеете полное право не оплачивать подобные услуги, так как согласно правовым нормам, все необходимые процедуры оговариваются заранее, а значит дополнительные работы они должны проводить только после получения предварительного согласия клиента, например, по телефону.Одним из самых распространенных "разводов" в официальных дилерских центрах - отказ от частичного обслуживания автомобиля, который находится на гарантии. Представители таких СТО как правило заявляют о необходимости полного технического осмотра иначе гарантия "слетит". Стоимость подобной услуги немаленькая, но многие автовладельцы вынужденно соглашаются.На самом деле, гарантийные обязательства прописываются в договоре при покупке автомобиля, и чаще всего не обязывают владельца проходить полное СТО. Например, при стуке в подвеске, мастера должны отремонтировать элементы подвески, а не сетовать на необходимость менять масло, колодки, аккумулятор и т.д. и т.п. даже если они находятся не в лучшем техническом состоянии.Отказ в бесплатном обслуживании правомерен только тогда, когда после отказа от замены определенной детали случилась поломка более серьезного толка, например, вышел из строя двигатель или полетела коробка передач, в этом случае рассчитывать на бесплатный сервис, как правило, не приходится.Важно помнить, что после проведения всех работ по ремонту автомобиля, снятые или замененные расходные материалы и комплектующие должны быть возвращены владельцу. В случае отказа от этого, стоит задуматься о том, что вас попросту "развели", и скорее всего выполнили работы не в полном объеме.Чтобы обезопасить себя от недобросовестных работников автосервисов лучше всего взять с собой на СТО опытного человека, который реально разбирается в тех или иных технических аспектах, пусть он по возможности вместе с вами присутствует в ремзоне или согласовывает смету на предоставление услуг. Современные механики отлично "играют" на психологии водителей, сразу же отличая знающего человека от новичка. Поэтому при необходимости изучите конкретные вопрос, посоветуйтесь с профессионалами на стороне, и только потом давайте согласие на проведения ремонтных работ в конкретном автосервисе.Опытные сервисмены также раскрывают несколько секретов, которые помогают избежать траты излишних нервов и средств в различных ситуациях. Например, при выходе аккумулятора из стоя или его разрядки, на многих моделях автомобилей, чтобы завести мотор не обязательно прибегать к "прикуриванию" или доставать дополнительную батарею. Достаточно 1-2 раза включить и выключить зажигание и активировать в промежутке режим дальнего света на 5-7 секунд, а затем сразу же нажать на кнопку старт или провернуть ключ. Иногда, такая процедура временно реанимирует пластины и электролит и позволяет запустить мотор без особых проблем.При обнаружении излишнего расхода топлива, а это очень часто происходит в городских условиях эксплуатации, многие водители начинают паниковать, меняют топливный фильтр, заливают другой бензин на другой АЗС, ездят более аккуратно и т.д.Однако, как показывает практика, часто, причиной увеличения расхода топлива является такая небольшая деталь как воздушный фильтр. Если он засорен, его можно самостоятельно поменять и возможно проблема решиться. При этом многие мастера знают об этом, но учитывая невысокую стоимость такого фильтра, при осмотре автомобиля на своем сервисе убеждают доверчивых автовладельцев менять что угодно, только не данную деталь, неплохо зарабатывая на этом.При приеме автомобиля после кузовного ремонта, в обязательном порядке изучите каждый сантиметр обновленной детали при хорошем, ярком освещении. При обнаружении малейших трещин, сколов, несоответствия тона краски и т.д. требуйте возврата средств или проведение новых работ. Важно делать это именно в момент приема-передачи, спустя время доказать, что эти дефекты были, станет значительно сложнее.В любых ситуациях связанных с поломкой автомобиля не стоит паниковать и спешить отдавать машину на ремонт строго следуя советам работников автосервиса и оплачивая по требованию все их "старания". Проанализируйте конкретные случай, посоветуйтесь со знающими людьми и только после этого отправляйтесь на СТО, зная свои права и примерно представляя характер поломки.