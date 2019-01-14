Пешеход попал под колёса





13 января около 20.30 на ул. Теребежовской в р. п. Речица произошло ДТП, в котором серьёзно пострадал пенсионер.

Как сообщил «НП» начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Иванович КОВАЛЬСКИЙ, женщина-водитель на автомобиле «Форд-Фиеста» совершила наезд на пешехода, который двигался навстречу по её полосе движения. К сожалению, мужчина не был обозначен световозвращающими элементами. Это, очевидно, и повлияло на печальный исход ДТП: пенсионер с открытой черепно-мозговой травмой доставлен в реанимацию.

А мы в очередной раз напоминаем нашим читателям: фликер стоит копейки – жизнь бесценна!

Анастасия ПОКРОВСКАЯ