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Пешеход попал под колёса

15.01.2019 — Разное | Навiны Палесся  
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Пешеход попал под колёса

13 января около 20.30 на ул. Теребежовской в р. п. Речица произошло ДТП, в котором серьёзно пострадал пенсионер.
Как сообщил «НП» начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Иванович КОВАЛЬСКИЙ, женщина-водитель на автомобиле «Форд-Фиеста» совершила наезд на пешехода, который двигался навстречу по её полосе движения. К сожалению, мужчина не был обозначен световозвращающими элементами. Это, очевидно, и повлияло на печальный исход ДТП: пенсионер с открытой черепно-мозговой травмой доставлен в реанимацию.
А мы в очередной раз напоминаем нашим читателям: фликер стоит копейки – жизнь бесценна!
Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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13 января около 20.30 на ул. Теребежовской в р. п. Речица произошло ДТП, в котором серьёзно пострадал пенсионер. Как сообщил
 
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