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Белорусы могут онлайн рассчитать платежи по жировке по новым тарифам

16.01.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Белорусы могут онлайн рассчитать платежи за ЖКУ по новым тарифам, которые начали действовать с 1 января этого года. Сделать это можно на портале коммунальной грамотности на специальном калькуляторе коммунальных услуг.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62573.php

Белорусы могут онлайн рассчитать платежи по жировке по новым тарифам

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Для начала нужно выбрать регион, в котором проживаете, затем — период расчета. Надо также указать площадь жилья, количество зарегистрированных, число льготников, если таковы имеются. Также нужно отметить, есть ли в доме лифт (указать этаж), а в квартире — счетчик воды. Потребуется также указать расход воды.

Онлайн-калькулятор подсчитывает стоимость техобслуживания, капремонта, техобслуживания лифта, водоснабжения и канализации, санитарного содержания вспомогательных помещений, электроэнергии, используемой на работу лифта и освещение вспомогательных помещений.

К примеру, минчанин, который один живет на втором этаже в однокомнатной квартире в 40 квадратных метров, в которой установлен счетчик воды, а в доме есть лифт, заплатит 20,41 рубля. При условии, что он использовал по 3 кубометра холодной и горячей воды (то есть превысил лимиты). При этом онлайн-калькулятор не подсчитывает расходы на отопление.

Житель Бреста за эти же услуги заплатит 21,27 рубля, а Могилева — 21,3 рубля.

Напомним, ранее власти определились с предельно допустимыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны утвердить новые тарифы на ЖКУ на предстоящий год. Но тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил президент. К примеру, тарифы на теплоснабжение и капремонт установили на нынешний год в пределах предельно допустимых.

К примеру, тариф на теплоснабжение (отопление и обогрев воды) вырастет с 1 июня до 18,4831 рубля за 1 Гкал. До этого времени предельный тариф будет прежним — 16,9259 рубля за 1 Гкал. Тариф на капремонт жилого дома вырос с 1 января до 0,1001 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения (ранее — 0,0953 рубля).

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Белорусы могут онлайн рассчитать платежи за ЖКУ по новым тарифам, которые начали действовать с 1 января этого года. Сделать это можно на портале коммунальной...
 
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