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Врач «неотложки» рассказал, как за 27 минут можно спасти человеку жизнь
Владимир Рогачевский – лучший из лучших в профессии 2018 года. Врач скорой помощи едва ли находит время для встречи со съемочной группой программы
Рогачевский, врач скорой медицинской помощи подстанции №9 городской станции скорой медицинской помощи:
Дорогой пациента: где искать помощь в Минске, если заболел
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Владимир Рогачевский – лучший из лучших в профессии 2018 года. Врач скорой помощи едва ли находит время для встречи со съемочной группой программы «Большой город». ...
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