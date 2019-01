Кто такие BTS и почему по ним сходят с ума минские школьницы? Спросили у фанаток

Месяц назад минчане за час раскупили билеты на фильм-концерт южнокорейской группы BTS, о которой вы, возможно, даже не слышали. Они читают рэп на языке, который мало кто понимает, снимают кислотные клипы и занимаются благотворительностью. AFISHA.TUT.BY решила разобраться в феномене популярности молодых корейцев: за ответами мы, конечно же, пошли к фанатам BTS.



Фото: bts.ibighit.com

Как нам рассказали поклонницы, BTS стали первой айдол-группой, которая выступила на стадионе Америки, они первыми из корейских групп возглавили чарты BillBoard. В 2018 году BTS также стали первым бендом в истории жанра k-pop, который произносил речь во время церемонии одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

Кто такие BTS?



Анастасия Москаль, 15 лет, школьница:

Это мужская южнокорейская хип-хоп-группа, состоящая из семи талантливых парней. Она сформировалась еще в 2011 году. У BTS миллионы поклонников по всему земному шару — думаю, это результат репетиций и практик на износ. Ребята делают историю.



Марина Судакова, 16 лет, школьница:

Если официально, то Bangtan Boys или Beyond The Scene. А вот с точки зрения фаната — одна из лучших музыкальных групп k-pop индустрии, участники которой учат поклонников не идти по их ошибкам, а принимать себя такими, какие мы есть.



Янина Дроздова, 17 лет, студентка:

BTS — это как синоним к слову искренность. На момент дебюта у них не было денег, даже чтобы нормально поесть, они жили в одной комнате всемером, но все равно продолжали заниматься музыкой, хоть было тяжело. Несмотря на то, как BTS популярны сейчас, они не зазвездились. А еще они занимаются благотворительностью.

Когда и от кого ты о них узнала?

Марина: Довольно давно. Правда, сначала не понимала, что в них такого. А вот к фандому присоединилась 1 июня 2017 года: в тот день меня просто заинтересовал факт, что фанатов k-pop становится все больше и больше. До этого предпочитала слушать музыку американских исполнителей, аналогичные сериалы.

Янина: Летом 2016 года я только начала знакомиться с корейской культурой и решила поискать какие-нибудь клипы групп — в итоге наткнулась на BTS. Сначала было непривычно слышать такую музыку, она мне показалась какой-то странной, но спустя пару прослушиваний недоверие ушло, и я смогла слушать их без пренебрежения.

Настя: В конце 2017 года. На тот момент официальное музыкальное видео на песню DNA достигло отметки в 200 миллионов просмотров на YouTube, поэтому неудивительно, что именно оно высветилось у меня в рекомендациях. Картинка яркая, хореография интересная, мелодия необычная. Так началась большая любовь. Вообще, BTS — единственная группа, фанатом которой я являюсь.

Твои друзья тоже слушают корейских хип-хоперов или это твое персональное открытие?

Марина: Некоторые тоже, но есть и противники. Мне, конечно, ближе общаться с теми, с кем можно обсудить очередное выступление, альбом, фотографию или что-то о группе.

Настя: После вступления в фандом я начала общаться с огромным количеством людей, которые слушают корейских исполнителей. Обсуждать новый клип или радоваться полученной награде намного веселее в компании знакомых.

Среди твоих друзей-фанатов BTS много парней?

Марина: На самом деле парни — редкость. На моем счету только один знакомый, который был заинтересован в корейской культуре и творчестве, но действительно фанатов вообще нет. Думаю, фанбоев мало, тем более в нашей стране .

Настя: У меня почти нет таких друзей. Но в интернете я видела много ребят, которые перевоплощаются в своих кумиров, снимают ролики на YouTube, где повторяют хореографию BTS. Наш фандом включает в себя людей разных возрастов, цветов кожи и гендерной идентичности.



Фото: bts.ibighit.com

Чем BTS принципиально отличаются от музыкантов, которые были до них?

Настя: Они смогли достичь успеха без поддержки крупного лейбла. В своих песнях BTS часто критикуют общество, заостряя внимание на критике материализма и даже политической апатии. Диссонанс кроется в контрасте между атмосферой песен и текстом: они звучат как гимн какой-нибудь вечеринки в тропическом стиле. BTS атакуют неудержимым стремлением любить себя — эта тема и есть концепт группы.

Марина: В первую очередь тем, что делают современную разножанровую музыку. BTS дарят много любви и открыто говорят, что если преданному слушателю никто не оказывает поддержки или любви, они отдают все, что у них есть.

Янина: Их музыка уместна в разных жизненных ситуациях. Грустно? Послушай 2!3! Больно? Слушай Magic Shop. Чувствуешь себя не в безопасности? Ответ: Love Myself. Устал? Paradise. Запутался? Lost. Тревожность? Awake Безнадежный? Tomorrow. Чувствуешь себя нелюбимым? Best of me. Так что в любой ситуации можно взять наушники, включить BTS и стать счастливым.

Почему парни из BTS не однодневки?

Настя: Секрет — в упорстве ребят. BTS экспериментируют со звучанием, хореографией и стилем видеосъемки: в каждом клипе оставляют скрытый смысл, благодаря которому можно связать между собой такие разные музыкальные видео.

Янина: Они ответственные, открытые. С самого дебюта на них лилось много хейта, говорили, что они не талантливые, что они быстро расформируются. Но сейчас это самая популярная группа, разве нет? Еще их любовь к фанатам безгранична. Недавно лидер BTS сказал: «Я не знаю, поверите ли вы мне, но мы также ваши фанаты». Даже от родителей ты можешь не получать столько любви и заботы, сколько от BTS.



Фото: bts.ibighit.com

Расшифруй аббревиатуру BTS на свой вкус.

Настя: Bulletproof boy scouts — пуленепробиваемые парни. Ребята пережили многое: шли вперед, несмотря на пули, олицетворяющие мнение окружающих и внутренние переживания самих музыкантов.

Марина: Blood, Tears and Sweat, как бы иронично это ни звучало. Кровь, пот и слезы — потому что они прошли через ад и оказались на вершине, которой заслуживают.

Янина: Мне ближе расшифровка Beyond The Scene — «За сценой»: на сцене все артисты ведут себя похоже, у всех все хорошо, но это не всегда правда. BTS же показывают нам себя настоящих. Даже лидер группы сменил свое сценическое имя Rap Monster на RM, объяснив это тем, что имя можно расшифровать по-разному. Одной из вариаций он назвал Real me (Прим. ред. — «Настоящий я»).

За какие деньги ты бы пошла на концерт BTS, если бы они приехали в Минск?

Настя: 312 рублей — цена билета на ближайший концерт в Сингапуре. Если бы BTS заглянули в Минск, я могла бы заплатить такую сумму — неплохой подарок ко дню моего рождения.

Марина: Думаю, за любые. Даже если бы денег не было — я бы обязательно стояла около здания и слушала, как они поют, и была бы довольна, потому что чувствовала, что они — самые настоящие — находятся в Минске и наслаждаются вместе с теми, кто в зале.

Янина: Билеты на BTS достаточно дорогие, но я могла бы себе позволить заплатить до 500 рублей.

