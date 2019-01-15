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«Костюм «Доспехи» весит 66 кг». Какой экипировкой пользуются белорусские военные саперы – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Новейшая экипировка поступила белорусским военным саперам. 30 взрывозащитных костюмов закупили для противоминной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Боевой комплект способен защитить от подрыва заряда мощностью до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Как это работает? Материал Евгения Поболовца.
Это не настоящий взрыв мины, конечно, но наглядная иллюстрация работы белорусских саперов. Найти и обезвредить. Даже спустя 70 лет Великая Отечественная напоминает о себе вполне боевыми снарядами. Их белорусы всё еще находят в огородах, полях и болотах.
Артем Шауро, командир разведывательного водолазного взвода 7-го инженерного полка:
Артем Шауро – настоящий ас саперной службы: в 2018 году на его счету более 3 тысяч обезвреженных мин и снарядов. Говорит, главное в работе, как ни парадоксально, чувство страха. Как только оно уходит – может быть ошибка. Чтобы не оказалась она фатальной, помогает новое снаряжение.
Евгений Поболовец, СТВ:
А вот для того, чтобы их обезвреживать, используется более тяжелая версия. Костюм «Доспехи» весит 66 килограммов и защищает от осколков, которые летят со скоростью 1300 м/с.
Таких защитных костюмов в 2018 году закупили более 30. «Сокол» и «Доспехи» были опробованы в современных локальных конфликтах и доказали свою надежность. Также купили и совершенно новые миноискатели «Гард».
Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных сил Беларуси:
Показать новые образцы и научить с ними работать. Для этого в Минске и проводили сбор по разминированию. Начальники инженерных служб отработали теорию и посмотрели на практике, как находят и обезвреживают мины. Здесь нет мелочей, а цена ошибки – жизнь.
За последние годы в Беларуси было несколько случаев, когда гибли люди. Обычная история: нашли снаряд, решили, что он уже отработал свое, начали разбирать или играть с ним – взрыв. Профессионалы напоминают: никакой самодеятельности, лучше сразу вызывать саперов. Только в 2018 году в Беларуси обезвредили более 22 тысяч мин и снарядов, при этом ни сами военнослужащие, ни простые люди не пострадали.
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«Костюм «Доспехи» весит 66 кг». Какой экипировкой пользуются белорусские военные саперы – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Новейшая экипировка поступила белорусским военным саперам. 30 взрывозащитных костюмов закупили для противоминной службы, сообщили в программе...
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