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В Минске 20-летний мошенник обвиняется по 132 преступным эпизодам

17.01.2019 07:07 — Разное | Партизан  
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В Минске будут судить 20-летнего парня за мошенничество с рассрочками на товар и мобильными телефонами. Он обвиняется по 132 преступным эпизодам, сообщили в Следственном комитете. Расследование уголовного дела уже завершилось.

С апреля 2017 года по июль 2018-го 20-летний минчанин обманул граждан на сумму более 73 тысяч рублей. Среди потерпевших не только физические, но и юридические лица – один из крупных операторов сотовой связи. Полученные преступным путем деньги он тратил на развлечения, приобретение автомобилей, ухаживания за девушкой и азартные игры, пишет telegraf.by
 
Молодой человек просил знакомых заключить договоры проката или купли-продажи в рассрочку товаров (телефонов, бытовой техники, мебели). После этого он забирал его, обещая самостоятельно осуществлять платежи. Также он клеил в подъездах жилых домов объявления, что готов дать деньги в долг. Всех заинтересовавшихся отправлял в магазины заключать договоры о покупке товаров в рассрочку. За это они получали определенную сумму денег.
 
Также следователи выяснили, что минчанин, который был индивидуальным предпринимателем, подписал дилерское соглашение с оператором сотовой связи и получил товарно-материальные ценности стоимостью более 12 тыс. рублей. Полученные товары он продал по заниженной цене. Чтобы получить премию от оператора за высокие продажи, он подделывал договоры об оказании услуг и вносил фиктивные данные в программу учета пользователей. Вскоре компания установила факт фальсификаций.
 
Парень обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, в том числе повторно, а также в присвоении имущества. Сейчас он находится под стражей.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске будут судить 20-летнего парня за мошенничество с рассрочками на товар и мобильными телефонами. Он обвиняется по 132 преступным эпизодам, сообщили в...
 
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