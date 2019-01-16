В Минске 20-летний мошенник обвиняется по 132 преступным эпизодам

пише т telegraf.by С апреля 2017 года по июль 2018-го 20-летний минчанин обманул граждан на сумму более 73 тысяч рублей. Среди потерпевших не только физические, но и юридические лица – один из крупных операторов сотовой связи. Полученные преступным путем деньги он тратил на развлечения, приобретение автомобилей, ухаживания за девушкой и азартные игры,т telegraf.by

Молодой человек просил знакомых заключить договоры проката или купли-продажи в рассрочку товаров (телефонов, бытовой техники, мебели). После этого он забирал его, обещая самостоятельно осуществлять платежи. Также он клеил в подъездах жилых домов объявления, что готов дать деньги в долг. Всех заинтересовавшихся отправлял в магазины заключать договоры о покупке товаров в рассрочку. За это они получали определенную сумму денег.

Также следователи выяснили, что минчанин, который был индивидуальным предпринимателем, подписал дилерское соглашение с оператором сотовой связи и получил товарно-материальные ценности стоимостью более 12 тыс. рублей. Полученные товары он продал по заниженной цене. Чтобы получить премию от оператора за высокие продажи, он подделывал договоры об оказании услуг и вносил фиктивные данные в программу учета пользователей. Вскоре компания установила факт фальсификаций.

Парень обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, в том числе повторно, а также в присвоении имущества. Сейчас он находится под стражей.



