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МЧС Беларуси опубликовало интерактивную карту мест крещенских купаний

17.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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МЧС Беларуси представило интерактивную карту мест крещенских купаний, где будут дежурить спасатели ОСВОДа, а также работники милиции, МЧС, скорой помощи. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. 

МЧС Беларуси опубликовало интерактивную карту мест крещенских купаний
 

Ознакомиться с картой можно на сайте МЧС. На ней отмечены только специально оборудованные места, где будут работать спасатели и медработники. «При нажатии на точку можно увидеть точное местоположение места купания. Перед погружением в воду специалисты расскажут всю необходимую информацию, а в случае чрезвычайной ситуации оперативно окажут помощь», — отметили в МЧС. 

Информация для карты предоставлена Белорусским республиканским обществом спасания на водах. Для удобства МЧС рекомендует открывать карту на компьютере или планшете. 

Спасатели напомнили, что не лишним будет ознакомиться с рекомендациями специалистов. Найти их можно также на сайте МЧС в разделе «Будь готов». 

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https://www.belta.by/

 
 
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МЧС Беларуси представило интерактивную карту мест крещенских купаний, где будут дежурить спасатели ОСВОДа, а также работники милиции, МЧС, скорой помощи. Об...
 
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