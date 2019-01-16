МЧС Беларуси опубликовало интерактивную карту мест крещенских купаний

МЧС Беларуси представило интерактивную карту мест крещенских купаний, где будут дежурить спасатели ОСВОДа, а также работники милиции, МЧС, скорой помощи. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.







Ознакомиться с картой можно на сайте МЧС. На ней отмечены только специально оборудованные места, где будут работать спасатели и медработники. «При нажатии на точку можно увидеть точное местоположение места купания. Перед погружением в воду специалисты расскажут всю необходимую информацию, а в случае чрезвычайной ситуации оперативно окажут помощь», — отметили в МЧС.

Информация для карты предоставлена Белорусским республиканским обществом спасания на водах. Для удобства МЧС рекомендует открывать карту на компьютере или планшете.

Спасатели напомнили, что не лишним будет ознакомиться с рекомендациями специалистов. Найти их можно также на сайте МЧС в разделе «Будь готов».



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