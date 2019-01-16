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МЧС Беларуси опубликовало интерактивную карту мест крещенских купаний
17.01.2019 — Разное | Вороновская газета
МЧС Беларуси представило
Информация для карты предоставлена Белорусским республиканским обществом спасания на водах. Для удобства МЧС рекомендует открывать карту на компьютере или планшете.
Спасатели напомнили, что не лишним будет ознакомиться с рекомендациями специалистов. Найти их можно также на сайте МЧС в разделе «Будь готов».
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МЧС Беларуси представило интерактивную карту мест крещенских купаний, где будут дежурить спасатели ОСВОДа, а также работники милиции, МЧС, скорой помощи. Об...
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