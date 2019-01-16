Жлобинская метеостанция сообщила о погоде в выходные дни (с 18 по 20 января)

В Гомельской области в предстоящие выходные ожидается кратковременный снег и понижение температуры, сообщили "Новаму дню" в Жлобинской метеостанции.

Так, в пятницу, 18 января, ночью преимущественно без осадков, днем ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега, местами туман и гололед. Ветер юго-западный 6 - 11 м/с, порывы могут достигать до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -2°с до +3°с.

В субботу, 19 января, температура воздуха существенно понизится. Ночью ожидается от -9°с до -4°с, при прояснениях до -12°с, днем - от -1°с до -6°с. Ветер западной четверти 5 - 10 м/с. Возможен кратковременный снег.

В воскресенье, 20 января, также сохранится морозная погода: минимальная температура ночью -9°с, максимальная днем -1°с.

Уровень воды в реке Днепр за сутки повысился на 2 см и на 17 января составил 111 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

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