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Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

17.01.2019 20:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чудо-техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты на любой вкус – не только для себя, но и в помощь односельчанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народный умелец подарил вторую жизнь не одной тонне металлолома. А доведенные до ума приспособления по характеристикам даже превосходят заводские аналоги.

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Корреспондент Петр Бутрим пообщался с мастером на все руки.

Привычной техники на этом подворье не отыскать. Всё модернизировано. К бесхозному металлу руку приложил местный изобретатель. В своем конструкторском бюро под открытым небом пенсионер уже собрал десятки уникальных агрегатов – от косилки до культиватора.

Семен Бойко родился здесь же в годы войны. По сути, на его глазах малую родину и отстраивали. Сам же начал с первого в округе самодельного трактора. Затем плуг – тоже своими руками. И так по цепочке. Сажалка для картофеля – его детище. Чудо-технику он мастерит из отработанных деталей и без технического образования. Все на уровне опыта и интуиции.

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Семен Бойко, житель деревни Гвозницы:
Душа лежала. Я что задумаю, то и сделаю.

От полезного хобби мужчина не устает и на восьмом десятке. При этом регулярно помогает жителям деревни подготовиться к полевым работам.  

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Степан Чикита, житель деревни Гвозницы:
Мы обращаемся все. Я сколько раз обращался. Токарем был, сварщиком. Безотказный. До него подойдешь – всегда подсобит. Выточить что – не будет отказывать, сделает.  

Без таких железных помощников труд в огороде теперь просто немыслим. Распахивать, сажать и косить не заводским, а авторским орудием намного легче. Да и служит собранное таким же пахарем, как правило, дольше.

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Семен Бойко:
Посмотрел – так что тут делать, намного проще. Сделал я на подшипниках свою сажалку. Потому что в Польше было на капроновых втулках – непрактично.  

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Сам же народный умелец уверен: со своей легкой руки подарил вторую жизнь не одной тонне металла. Купленных частей в его агрегатах практически нет – всё со свалки или старых машин.

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Петр Бутрим, СТВ: 
Абсолютно всё в этом дворе собрано своими руками из отработанных материалов. Не только сельхозтехника, но и вот такой уютный уголок для отдыха. С беседкой, качелями и цветами – и всё это из металлолома.

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Сварщика, токаря и кузнеца в одном обличии дома застать практически невозможно. Даже в мороз пенсионер весь день в мастерской. Там кипит работа над очередным эксклюзивом для хозяйства.

А вот патенты самоучку не интересуют. Главное мерило успеха – польза для общего дела и благодарность односельчан.

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома
 
 
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Новости Беларуси. Чудо-техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты на любой вкус – не только для себя, но и в помощь односельчанам,...
 
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