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Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома
Новости Беларуси. Чудо-техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты на любой вкус – не только для себя, но и в помощь односельчанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Народный умелец подарил вторую жизнь не одной тонне металлолома. А доведенные до ума приспособления по характеристикам даже превосходят заводские аналоги.
Корреспондент Петр Бутрим пообщался с мастером на все руки.
Привычной техники на этом подворье не отыскать. Всё модернизировано. К бесхозному металлу руку приложил местный изобретатель. В своем конструкторском бюро под открытым небом пенсионер уже собрал десятки уникальных агрегатов – от косилки до культиватора.
Семен Бойко родился здесь же в годы войны. По сути, на его глазах малую родину и отстраивали. Сам же начал с первого в округе самодельного трактора. Затем плуг – тоже своими руками. И так по цепочке. Сажалка для картофеля – его детище. Чудо-технику он мастерит из отработанных деталей и без технического образования. Все на уровне опыта и интуиции.
Семен Бойко, житель деревни Гвозницы:
От полезного хобби мужчина не устает и на восьмом десятке. При этом регулярно помогает жителям деревни подготовиться к полевым работам.
Степан Чикита, житель деревни Гвозницы:
Без таких железных помощников труд в огороде теперь просто немыслим. Распахивать, сажать и косить не заводским, а авторским орудием намного легче. Да и служит собранное таким же пахарем, как правило, дольше.
Семен Бойко:
Сам же народный умелец уверен: со своей легкой руки подарил вторую жизнь не одной тонне металла. Купленных частей в его агрегатах практически нет – всё со свалки или старых машин.
Петр Бутрим, СТВ:
Сварщика, токаря и кузнеца в одном обличии дома застать практически невозможно. Даже в мороз пенсионер весь день в мастерской. Там кипит работа над очередным эксклюзивом для хозяйства.
А вот патенты самоучку не интересуют. Главное мерило успеха – польза для общего дела и благодарность односельчан.
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Новости Беларуси. Чудо-техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты на любой вкус – не только для себя, но и в помощь односельчанам,...
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