14 января 2019 года в ГУО «Жабинковская специальная общеобразовательная школа-интернат», в рамках республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети», состоялось мероприятие «Спортивный новый год» с творческими номерами и спортивными конкурсами.



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Организаторами мероприятия выступили: Представительство НОК Беларуси в Брестской области, Брестский областной центр поддержки спорта, БФСО «Динамо», а также центр олимпийского резерва по гребле.



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Учащиеся школы встретились с ведущими спортсменами Брестчины: Нестеренко Юлия - Олимпийская чемпионка (легкая атлетика), Самохвалова Тамара и Ярослава Павлович – бронзовые призеры Олимпийских игр (гребля академическая), Юреня Олег – участник Олимпийских игр, неоднократный призер Чемпионатов Мира и Европы, Масальская Татьяна – призер первенства Европы (гребля академическая), Карпук Дмитрий – призер первенства Европы (легкая атлетика) и другие.Всем учащимся предоставлены сладкие подарки ОАО "Продтовары", учреждению вручен спортивный инвентарь от БФСО «Динамо». Участники спортивных конкурсов награждены подарками от Брестского областного центра поддержки спорта.