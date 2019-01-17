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«Спортивный новый год» в рамках акции "Наши дети"

18.01.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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14 января 2019 года в ГУО «Жабинковская специальная общеобразовательная школа-интернат», в рамках республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети», состоялось мероприятие «Спортивный новый год» с творческими номерами и спортивными конкурсами. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62643.php

«Спортивный новый год» в рамках акции "Наши дети"

Организаторами мероприятия выступили: Представительство НОК Беларуси в Брестской области, Брестский областной центр поддержки спорта, БФСО «Динамо», а также центр олимпийского резерва по гребле.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62643.php

«Спортивный новый год» в рамках акции "Наши дети"

Учащиеся школы встретились с ведущими спортсменами Брестчины: Нестеренко Юлия - Олимпийская чемпионка (легкая атлетика), Самохвалова Тамара и Ярослава Павлович – бронзовые призеры Олимпийских игр (гребля академическая), Юреня Олег – участник Олимпийских игр, неоднократный призер Чемпионатов Мира и Европы, Масальская Татьяна – призер первенства Европы (гребля академическая), Карпук Дмитрий – призер первенства Европы (легкая атлетика) и другие.Всем учащимся предоставлены сладкие подарки ОАО "Продтовары", учреждению вручен спортивный инвентарь от БФСО «Динамо». Участники спортивных конкурсов награждены подарками от Брестского областного центра поддержки спорта.

 
 
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14 января 2019 года в ГУО «Жабинковская специальная общеобразовательная школа-интернат», в рамках республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети»,...
 
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