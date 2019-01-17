18 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Православный мир - Крещенский сочельник.

ПРИМЕТЫ:

Крещенский сочельник. Чтобы увидеть Крещение Господне, ставили чашу с водой и смотрели, колыхнётся ли вода в полночь. Утренний снег - к хорошему урожаю хлеба.

РОДИЛИСЬ:

1689 Шарль Луи МОНТЕСКЬЁ, французский писатель. Считал, что географическое положение влияет на государственное устройство: жаркий климат, например, порождает лень и страсти, убивает гражданские доблести и является причиной деспотичного правления.

1813 Джозеф ГЛИДДЕН, американский фермер, придумал и первым запатентовал колючую проволоку. Благодаря его изобретению началось освоение скотоводами пространств американского Запада, а сам Глидден стал одним из самых богатых людей страны.

1882 Алан Александр МИЛН, английский писатель, «отец» Винни Пуха. Интересно, что друга Винни-Пуха в книжке зовут так же, как и сына писателя - Кристофер Робин, однако отец никогда не читал сыну своих рассказов. Так что Милн-младший впервые прочёл «Винни-Пуха» через 60 лет после первой публикации.

1933 Рэй ДОЛБИ, американский инженер, изобретатель системы шумоподавления, позволившей существенно улучшить качество магнитофонной записи.

1947 Такеши КИТАНО, японский актёр и режиссёр. В 1972 году он начал карьеру в шоу-бизнесе в качестве... комика. И, между прочим, имел бешеный успех.

1955 Кевин Майкл КОСТНЕР, американский актёр. У него семеро детей.

1959 Александр Антонович СОЛОДУХА, белорусский певец. Врач по образованию, женат вторым браком.

1962 Тамара (Тамрико) Михайловна ГВЕРДЦИТЕЛИ, грузинская певица. Три раза была замужем. Её фамилия переводится как «красный бок».

1971 Хосеп (Пепе) ГВАРДИОЛА (-и-САЛА), испанский футбольный тренер. У него трое детей.

1986 Вита (Виктория Александровна) СЕМЕРЕНКО, украинская биатлонистка. Замужем, сын Марк.

1986 Валя (Валентина Александровна) СЕМЕРЕНКО, украинская биатлонистка. Она младше сестры-близнеца Виты на 15 минут. Замужем.

1988 Анжелика КЕРБЕР, немецкая теннисистка. Родилась в немецко-польской семье.

СОБЫТИЯ:

1654 Переяславская Рада приняла решение о присоединении Малороссии (Украины) к России. «Боже, утверди! Боже, укрепи! Чтоб мы вовеки все едино были». Так звучали заключительные слова народной клятвы.

1871 В Версале была провозглашена Германская империя. Первым императором стал прусский кайзер ВИЛЬГЕЛЬМ I.

1934 Английскую полицию первой в мире снабдили карманными радиоприёмниками, по которым передавали сведения о совершённых преступлениях. Первым задержанным, уже спустя 15 минут после совершения преступления, оказался вор, похитивший три пальто.

1943 Была прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 871 день. За это время погибли (в основном от голода) около миллиона жителей.

1958 В НХЛ появился первый темнокожий хоккеист.

1979 В Центрально-Африканской Республике начались массовые беспорядки из-за введения единой школьной формы.