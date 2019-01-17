АНОНС мероприятий Гродненщины

с 21 по 27 января.





24 января, 14.00 - Тематический праздничный концерт «Ваш труд бесценен и так необходим!», посвящённый 100-летию образования органов по труду и социальной защите населения Республики Беларусь (ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»).

26 января, 17.00 - Вечеринка «Мне имя судьбу предсказало» (Ошмянский район аг. Станция Ошмяны).

27 января, 15.00 - Смотр-конкурс рождественских песен и открытие музейной комнаты «Нам засталася спадчына» (Гродненский район, г. п. Сопоцкин).

27 января, 11.00 - Районный фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей» (г. Ивье, ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга»).

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21 января, 10.00 - Межрегиональный православный фестиваль церковных песнопений «Слава в Вышних Богу» (ГУК «Сморгонский районный центр культуры»).

В программе: выступления церковных и светских хоров, молодёжных ансамблей и коллективов Ошмянского, Островецкого и Сморгонского районов, в репертуаре которых есть песни духовной направленности. Зрители услышат не только конкурсные церковные песнопения коллективов, но и духовные канты, авторские песни конкурсантов.25 января, 17.00 - Концерт любительских коллективов «Жыву і дыхаю, мой край, табою!» (ОКД «Синьковский Дом культуры»).

25 января, 18.00 - Концертная программа «О любви в Татьянин день» (ОКД «Жодишковский Дом культуры»).

26 января, 11.30 - Развлекательная программа для детей «Ах, Таня, Танечка!» (СКД «Сольский Дом культуры»).

27 января, 15.00 - Музыкальная ретро-программа «Это было недавно, это было давно» (СКД Лылойтинский Дом культуры»).

27 января, 17 00 - Развлекательная программа «Для вас, кто молод сердцем и душой» (СКД «Кревский Дом культуры»).