БЖД купит 10 электропоездов Stadler









пресс-служба железной дороги. Речь идет о 5-вагонных поездах серии ЭПМ переменного тока с максимальной скоростью 160 км/ч. Первый поезд дорога получит в конце 2020 года. Сделка будет финансироваться с привлечением кредитов иностранных банков, сообщаетжелезной дороги.





Новые составы будут созданы на базе 7-вагонных поездов ЭМП, которые курсируют по маршруту Минск- Гомель





В новых поездах будет 260 мест первого и второго класса. Для первого класса будет выделено 16 мест. Он будет отличаться креслами с регулируемой спинкой, индивидуальными подлокотниками. В первом классе будет присутствовать кнопка вызова проводника, места для крупногабаритного багажа и гардероб для верхней одежды.





Во втором классе установят мягкие сидения сидения с подлокотниками по системе «3+2».









Также в новых поездах обещают автоматы по продаже продуктов питания и напитков, в том числе горячих. В вагонах будут солнцезащитные шторы. Предусмотрено три санузла. Один оборудован для людей с ограниченными физическими возможностями. Информация будет дублироваться шрифтом Брайля.





Кроме того, в вагонах будут зоны для перевозки колясок, крупногабаритного багажа и места для трех велосипедов.





Все поезда снабдят доступом в интернет через Wi-Fi и усилителями сигнала сотовой связи.

Новинки также будут оснащены телеметрией, которая будет передавать данные на сервер БЖД.