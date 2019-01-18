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БЖД купит 10 электропоездов Stadler

18.01.2019 21:16 — Разное | Партизан  
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Беларусская железная дорога и ЗАО «Штадлер Минск» подписали контракт на закупку 10 электропоездов для межрегиональных линий бизнес-класса. Они будут поставлены до 2021 года.



Речь идет о 5-вагонных поездах серии ЭПМ переменного тока с максимальной скоростью 160 км/ч. Первый поезд дорога получит в конце 2020 года. Сделка будет финансироваться с привлечением кредитов иностранных банков, сообщает пресс-служба железной дороги.

Новые составы будут созданы на базе 7-вагонных поездов ЭМП, которые курсируют по маршруту Минск-Гомель.

В новых поездах будет 260 мест первого и второго класса. Для первого класса будет выделено 16 мест. Он будет отличаться креслами с регулируемой спинкой, индивидуальными подлокотниками. В первом классе будет присутствовать кнопка вызова проводника, места для крупногабаритного багажа и гардероб для верхней одежды.

Во втором классе установят мягкие сидения сидения с подлокотниками по системе «3+2».


Также в новых поездах обещают автоматы по продаже продуктов питания и напитков, в том числе горячих. В вагонах будут солнцезащитные шторы. Предусмотрено три санузла. Один оборудован для людей с ограниченными физическими возможностями. Информация будет дублироваться шрифтом Брайля.

Кроме того, в вагонах будут зоны для перевозки колясок, крупногабаритного багажа и места для трех велосипедов.

Все поезда снабдят доступом в интернет через Wi-Fi и усилителями сигнала сотовой связи.
Новинки также будут оснащены телеметрией, которая будет передавать данные на сервер БЖД.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Беларусская железная дорога и ЗАО «Штадлер Минск» подписали контракт на закупку 10 электропоездов для межрегиональных линий бизнес-класса. Они будут поставлены до...
 
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