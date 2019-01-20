Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре

Вдохновителями создания и открытия экспозиции стали организаторы этого брендового мероприятия, которое вот уже четвертый год проходит в Индурском центре культуры. Благодаря им небольшая выставка переросла в полноценный музей, который насчитывает более 300 экземпляров. Здесь собраны куклы разного предназначения, техники выполнения и времени создания, что позволяет проследить «эволюцию» этой игрушки. Уникальность музея еще и в том, что в его создании смогли поучаствовать все желающие.





Экскурсия, которую провели во время праздника, буквально заворожила и детей, и взрослых. Первоначально кукла служила посредником между мирами и была безликой. Считалось, что она будет защищать от злых сил. Потому особенно символично, что такая кукла встречает гостей музея: она будто желает им мира и счастья. Чуть дальше – традиционная белорусская кукла. В зависимости от того, каким ремеслом занимались в той или иной местности, выбирали материал: в ход шла солома, лоскуты ткани, куски дерева. Со временем кукла стала любимой детской игрушкой и становилась всё более похожей на человека. В музее можно увидеть кукол в нарядах XIХ века, среди которых разносчик газет, мальчик с собакой и даже булочник. Не обделили вниманием кукол советских времен. Ну и, конечно, в музее есть самая популярная кукла конца ХХ века – кукла Барби. По-своему интересны коллекционные куклы.













Оживить историю кукол позволило театрализованное представление «Лялькі нашых бабуль», которое продолжил праздник. После для гостей торжества с программой «А «Лялечки» танцуют!» выступил Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль танца «Лялечки» Обуховского центра культуры, а ансамбль народной песни «Забава» Индурского центра культуры подарил концерт «Спявай, душа!». Также все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по созданию кукол, попробовать свои силы в викторинах и конкурсах, сделать фото с ростовыми куклами. Праздник вышел по-детски добрым и сказочным.











































