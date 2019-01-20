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Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре

21.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Вдохновителями создания и открытия экспозиции  стали организаторы  этого брендового мероприятия, которое вот уже четвертый год проходит в Индурском центре культуры. Благодаря  им небольшая выставка переросла в полноценный музей, который насчитывает более 300 экземпляров. Здесь собраны  куклы разного предназначения, техники выполнения  и времени создания, что позволяет проследить «эволюцию» этой  игрушки. Уникальность музея еще и в том, что в его  создании смогли поучаствовать все желающие.
 
 
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
 
Экскурсия, которую провели во время праздника, буквально заворожила и детей, и взрослых. Первоначально кукла служила посредником между мирами и была безликой.  Считалось, что она будет защищать от злых сил. Потому особенно символично, что такая кукла встречает гостей музея: она будто желает им мира и счастья. Чуть дальше  – традиционная белорусская кукла. В зависимости от того, каким ремеслом занимались в той или иной местности, выбирали материал: в ход шла солома, лоскуты ткани, куски дерева.  Со временем кукла стала любимой детской игрушкой и становилась всё более похожей на человека. В музее можно увидеть кукол в нарядах XIХ века, среди которых разносчик газет, мальчик с собакой и даже булочник. Не обделили вниманием кукол советских времен. Ну и, конечно, в музее есть самая популярная кукла конца ХХ века – кукла Барби.  По-своему интересны коллекционные куклы.
 
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
 
Оживить историю кукол позволило  театрализованное представление  «Лялькі нашых бабуль», которое продолжил праздник. После для гостей торжества с программой  «А  «Лялечки» танцуют!» выступил Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль танца «Лялечки» Обуховского центра культуры,  а ансамбль народной песни «Забава» Индурского центра культуры подарил концерт «Спявай, душа!». Также  все  желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по созданию кукол, попробовать свои силы в викторинах и конкурсах, сделать фото с ростовыми куклами. Праздник вышел по-детски добрым и сказочным.
 
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
 
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
Музей «Лялька ў карагодзе жыцця» открылся в Индуре
 
 
 
 
 
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Вдохновителями создания и открытия экспозиции стали организаторы этого брендового мероприятия, которое вот уже четвертый год проходит в Индурском центре...
 
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