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Не упусти удачу!
21.01.2019 — Разное | Слуцк Город
Компания «Юркас» 2019 год посвящает семье и запускает социальный проект - «Добрая дверь: участвуйте и получите входную дверь БЕСПЛАТНО!
«Юркас» предоставляет бесплатно входную дверь в дом или квартиру 12 семьям, а также подарок велосипед.
Условия проекта узнавайте у консультанта в фирменном салоне «Юркас»: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 159 A
Также у нас действует еще одна акция. Мы приглашаем Вас посетить наш салон. У нас Вы можете приобрести двери со скидкой и получить в подарок бесплатный комплект фурнитуры.
Ждем Вас по адресу г. Слуцк, ул. Ленина, д. 159 A. Телефоны: 8(029) 766-44-77, 8(044) 766-44-77, 5-32-32
ЧТУП "Юркас", УНП 690731341
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Компания «Юркас» 2019 год посвящает семье и запускает социальный проект - «Добрая дверь: участвуйте и получите входную дверь БЕСПЛАТНО!
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