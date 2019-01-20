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Не упусти удачу!

21.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Не упусти удачу!

Компания «Юркас» 2019 год посвящает семье и запускает социальный проект - «Добрая дверь: участвуйте и получите входную дверь БЕСПЛАТНО!

Не упусти удачу!

«Юркас» предоставляет бесплатно входную дверь в дом или квартиру 12 семьям, а также подарок велосипед.

Условия проекта узнавайте у консультанта в фирменном салоне «Юркас»: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 159 A

Также у нас действует еще одна акция. Мы приглашаем Вас посетить наш салон. У нас Вы можете приобрести двери со скидкой и получить в подарок бесплатный комплект фурнитуры.

Ждем Вас по адресу г. Слуцк, ул. Ленина, д. 159 A. Телефоны: 8(029) 766-44-77, 8(044) 766-44-77, 5-32-32


Не упусти удачу!

Не упусти удачу!

Не упусти удачу!

ЧТУП "Юркас", УНП 690731341

 
 
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Компания «Юркас» 2019 год посвящает семье и запускает социальный проект - «Добрая дверь: участвуйте и получите входную дверь БЕСПЛАТНО!
 
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