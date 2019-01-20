Не упусти удачу!





Компания «Юркас» 2019 год посвящает семье и запускает социальный проект - «Добрая дверь: участвуйте и получите входную дверь БЕСПЛАТНО!





«Юркас» предоставляет бесплатно входную дверь в дом или квартиру 12 семьям, а также подарок велосипед.

Условия проекта узнавайте у консультанта в фирменном салоне «Юркас»: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 159 A

Также у нас действует еще одна акция. Мы приглашаем Вас посетить наш салон. У нас Вы можете приобрести двери со скидкой и получить в подарок бесплатный комплект фурнитуры.

Ждем Вас по адресу г. Слуцк, ул. Ленина, д. 159 A. Телефоны: 8(029) 766-44-77, 8(044) 766-44-77, 5-32-32

















ЧТУП "Юркас", УНП 690731341