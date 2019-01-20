Россельхознадзор с 21 января отменяет введенные ранее временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия Волковысское ОАО "Беллакт".

Решение принято по результатам принятых белорусской стороной мер для устранения выявленных нарушений, а также после всестороннего анализа представленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Продукция, поставляемая в Россию с этого предприятия, должна быть выработана с 21 января и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.