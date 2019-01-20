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Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусского "Беллакта"
Россельхознадзор с 21 января отменяет введенные ранее временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия Волковысское ОАО "Беллакт".
Решение принято по результатам принятых белорусской стороной мер для устранения выявленных нарушений, а также после всестороннего анализа представленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Продукция, поставляемая в Россию с этого предприятия, должна быть выработана с 21 января и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусского "Беллакта"
Россельхознадзор с 21 января отменяет введенные ранее временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия Волковысское ОАО "Беллакт"....
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