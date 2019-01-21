В Новоселковском учебно-педагогическом комплексе детский сад-средняя школа состоялась игровая программа «Субботний калейдоскоп».

В рамках реализации воспитательного проекта «Передвижной Центр творчества» в Новоселковском учебно-педагогическом комплексе детский сад-средняя школа состоялась игровая программа «Субботний калейдоскоп», которая собрала в спортивном зале огромное количество ребят.

Игровая программа превратилась в настоящий праздник. Ребята совместно с пиратом путешествовали по разным странам, выполняли непростые задания, отгадывали загадки с подвохом, играли с мячами и перебирались через вымышленное болото и многое другое. Все участники получили медальоны пиратов и были приглашены на мастер-классы по изготовлению сувениров.



