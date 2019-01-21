«Оставьте Перельмана в покое!». Коллеги уверяют: математик жив и здоров

Действительно ли знаменитый ученый на грани гибели? Или его поведение - осознанная позиция, образ жизни известного человека, у которого пусть необычные, но твердые принципы? "АиФ"-Петербург" решил разобраться в ситуации и отправился туда, где живёт и бывает Перельман.

«Чего вы переполошились?»

Всколыхнувший общественность пост один из пользователей Facebook опубликовал на днях. В нем рассказал, что видел Перельмана в магазине. Мужчина заметил: учёный мало того, что выглядел неопрятно и был в калошах на босу ногу, по его виду можно заключить – великий математик современности «погибает в полном одиночестве и нищете». И ему грозит голодная смерть.

Своё взывающее к помощи обращение Александр Родин удалил на следующий же день. Но оно не остался незамеченным - шумиха уже поднялась.

Около дома по улице Ярослава Гашека несколько дней дежурят журналисты, жаждующие встречи с учёным-загадкой. И соседи этим явно недовольны: «Ну, что всполошились? Покоя не даёте какие сутки!», - хмурится соседка Ирина Петровна. По её заверениям, учёный жив и здоров. И выглядит так же, как и раньше. А значит, и повода для беспокойства нет.



Перельман живет в одной из девятиэтажек в Купчино. Фото: АиФ / Надежда Плахова

Другие жители дома тоже реагируют с откровенным раздражением: «Своим затворничеством ещё больше интерес к себе привлекает. Наверняка делает это намеренно. Сам ведь о своей гипотезе статью написал и попросил опубликовать. Значит, должен был быть готов к известности. Не понимаю я его. Ещё и от миллиона долларов отказался! И сидит на шее у матери. Странный».

«Вижу его иногда, - сообщила жительница соседнего дома Татьяна. – Ходит обычно с тряпичной авоськой, одевается в пальто, брюки, ботиночки, на голове вязаная шапочка. Ни на кого внимания он не обращает, ничем вокруг не интересуется. Если с ним поздороваться - кивнёт в ответ и всё».

Никакого криминала не видят люди и в обуви не по сезону. «Даже если и вышел за молоком в ботинках на босую ногу, то ничего странного. От его парадной до магазина два шага дойти. Так порой бегают и другие соседи», - разводит руками соседка Марина Викторовна.

Молодая жительница Купчино Александра видела Перельмана перед самым Новым годом: «Выглядел он, как обычно, ничего удивительного или тревожного в его внешности не заметила. Шёл из супермаркета домой».

Наталья Иванова живёт по соседству с Григорием 40 лет. «Он вырос у меня на глазах, - говорит женщина. - Моя свекровь вместе с его мамой работала на обувной фабрике «Скороход». Нормальная семья была всегда. Мальчишкой Перельман с другими ребятами во дворе водился. А когда он в математику с головой ушёл, стал реже гулять. После своего открытия Григорий и вовсе стал замкнутым. Наверное, не был готов к такому вниманию к своей персоне».



Соседи говорят, что Перельман уже давно стал замкнутым, и сейчас поводов для беспокойства нет. Фото: АиФ / Надежда Плахова

Молочко да яблочко

В почтовом отделении №283 рассказали, что к ним учёный не приходит давно, а вот корреспонденция на его адрес - чаще всего обычные письма - поступает периодически. Ее ученому доставляет почтальон.

В поликлинике №109, к которой прикреплен математик, технические работники на вопрос «давно ли видели Перельмана?» ответили, что примерно год назад он приводил сюда свою маму. С тех пор ни его, ни её видно не было.

Николай Гаврилович К. нередко встречает математика в магазине: «Живем с ним по соседству лет 30. И я заметил, что за последние десять лет он заметно похудел. Но вид у него не болезненный».

Наталья, работница супермаркета, расположенного в соседнем доме, видит ученого часто, по два-три раза в неделю. «Да все у него нормально. Ведь у каждого свое понятие нормы. Мы к нему уже привыкли, и ничего особенно в его последние визиты к нам не увидели. Обычный Перельман, всегда непривередливый в продуктах. Смотрит внимательно только на цену, но не на даты производства, - рассказала продавец. - Он вообще долго между прилавков не ходит. Всегда берёт самые дешёвые продукты. Молоко, батон, иногда одно яблочко. Мясо никогда при мне не покупал».



Сейчас под дверью квартиры математика дежурят журналисты. Фото: АиФ / Надежда Плахова

Теряем не человека, а ученого

«То, что Перельман голодает, думаю, полная ерунда, - высказал своё мнение Максим Пратусевич, директор Президентского физико-математического лицея № 239, где в школьные годы учился будущий великий исследователь. - Он просто так живёт и уверен, что это правильно. Сейчас я нахожусь в Сочи, в центре для одарённых детей «Сириус». Здесь как раз проходит математическая смена и собралось много известных специалистов в этой области. Многие из них хорошо знакомы с работами Перельмана, некоторые встречались и с ним самим. Если бы произошло что-то по-настоящему серьёзное, в профессиональной среде об этом бы знали. Мы обсуждали вызвавший переполох пост в Интернете, начавшуюся шумиху, и пришли к выводу, что это не более чем очередная волна, поднятая блогерами и журналистами. Фамилия известная, острый сюжет, вот и возник ажиотаж».

Конечно, отшельнический образ жизни математика восторга у коллег не вызывает. В 239-м лицее его имя выбито золотыми буквами на доске почёта прославленных учеников, а в музее учебного заведения знаменитости посвящён отдельный стенд с фотографиями. Лицей, который также закончили народная артистка Алиса Фрейндлих, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, президент «Зенита» Сергей Фурсенко и другие популярные личности славится встречами со своими воспитанниками. Много раз приглашали и Григория Перельмана, но ответа от него так и не дождались. Сейчас, после многих лет молчания, звать затворника перестали.

Также ученый несколько лет проработал в петербургском филиале Математического института им. В.А. Стеклова РАН. Занимал пост ведущего научного сотрудника лаборатории математической физики. Однако затем внезапно уволился с работы и практически полностью прервал контакты с коллегами. Отказался он и от предложения стать членом Российской академии наук.

«Оставьте человека в покое, - говорит директор института, академик Сергей Кисляков. - Уверен, ничего плохого с Григорием Яковлевичем не случилось. Во-первых, он человек здравый и не впадет в крайность. Во-вторых, раз ведет такой образ жизни, значит, считает нужным поступать именно так. Он создал свой мир и ему, по-видимому, там комфортно. Независимо от того, нравится это кому-то или нет».

А вот широко распространённую версию, что Перельман ни с кем не вступает в контакт, Сергей Кисляков опроверг: «Он общается с институтским сообществом. Знаю, что сам несколько раз звонил некоторым из бывших коллег. Правда, разговор касался не математики, а проблем, далеких от науки. Но именно они интересовали Григория Яковлевича».

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По мнению Сергея Кислякова, самое печальное в этой истории не то, что учёный ходит в калошах, а что сознательно ушел из науки, где еще столько нерешенных вопросов. После спонтанного увольнения Перельману в институт еще долго приходили десятки писем. Однажды сотрудники до него дозвонились и попросили забрать важную корреспонденцию. Сказали, что если ему сложно приехать, привезут почту домой сами. Однако в ответ услышали равнодушное: «Порвите и выбросьте…».

«Мы теряем выдающегося, гениального учёного - это самое обидное, - не скрывает разочарования академик. - Ведь то, что он сделал – вершина человеческой мысли, плод больших знаний, таланта, потрясающей интуиции. Однако этим даром, данным ему свыше, он, похоже, не считает нужным воспользоваться в полной мере. Людей, к сожалению, тоже больше интересуют не его прорыв, научные достижения, а необычное, с точки зрения большинства поведение. Обывателям непонятно, как это можно - отказаться от миллиона долларов, пренебречь карьерой, почётными званиями, жить замкнуто и одиноко. Но это его выбор, который нужно уважать. Тем не менее, несмотря на то, что после увольнения из института прошло десять лет, мы его ждём и надеемся на возращение».