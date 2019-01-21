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Опережают программистов и врачей. Как растут зарплаты госслужащих, за доходы которых взялся президент

22.01.2019 13:43 — Разное | Tut.by  
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«Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое», — поручил сегодня Александр Лукашенко на совещании по проекту закона «О государственной службе». Сейчас реальные зарплаты в госуправлении растут в 2 раза быстрее, чем в среднем по стране.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным Белстата, в январе-ноябре прошлого года в госуправлении реальные зарплаты, которые рассчитываются с учетом инфляции, выросли на 25,9% к аналогичному периоду 2017 года. Это лучший показатель из всех сфер деятельности. Для сравнения: у врачей реальные зарплаты за этот период увеличились на 11,3%, у учителей — на 12,2%, у работников культуры — на 12,3%, у программистов — на 5,7%. В среднем по стране реальные заработки выросли на 12,4%.

Средняя зарплата у работников госуправления в январе-ноябре прошлого года составила 1267 рублей, в то время как средняя по стране за этот период — 944 рубля.

При этом медианная зарплата в гоуправлении в ноябре прошлого года составила 970 рублей. В среднем по стране этот показатель составлял 751 рубль.

Напомним, в мае 2017 года Александр Лукашенко заявил, что нужно оптимизировать госаппарат, а до этого «ни на йоту быть не должно никакого повышения зарплаты».

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Сейчас реальные зарплаты в госуправлении растут в 2 раза быстрее, чем в среднем по стране.
 
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