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В Мядельском районе браконьер застрелил косулю
Новости Беларуси. Останки животного нашли в лесу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Охота на копытных животных запрещена. Национальный парк «Нарочанский» не дает разрешение на отстрел косуль уже около 4 месяцев.
По данным Следственного комитета, ущерб, причиненный государству незаконной охотой, составляет 120 базовых величин. Ведется следствие.
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Новости Беларуси. Останки животного нашли в лесу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Охота на копытных животных запрещена....
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