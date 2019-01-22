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В Мядельском районе браконьер застрелил косулю

23.01.2019 22:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Останки животного нашли в лесу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельском районе браконьер застрелил косулю

Охота на копытных животных запрещена. Национальный парк «Нарочанский» не дает разрешение на отстрел косуль уже около 4 месяцев.

В Мядельском районе браконьер застрелил косулю

По данным Следственного комитета, ущерб, причиненный государству незаконной охотой, составляет 120 базовых величин. Ведется следствие.
 
 
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Новости Беларуси. Останки животного нашли в лесу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Охота на копытных животных запрещена....
 
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