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В Венесуэле антиправительственные акции протеста: погибло 16 человек, сотни пострадали

24.01.2019 09:24 — Разное | KYKY  
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Вчера вечером в Венесуэле тысячи людей во многих городах – штатах Амасонас, Баринас, Боливар, Португеса, Тачира, и в столице Каракасе – вышли на улицу. Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом и резиновыми пулями, счет пострадавших идет на десятки людей. Рассказываем, с чего все началось. 

Вечером 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента и заявил о намерении провести выборы. Права Гуайдо признал президент Америка Трамп и ряд других государств: Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор, а также Грузия. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не признал легитимного президента, обвинил США в попытке установить в стране «марионеточное правительство» – начались стычки между протестующими и полицией. 

Вице-президент и глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что Вооруженные силы Венесуэлы не признают Хуана Гуайдо временным президентом страны. «Солдаты Родины не признают президента, навязанного нам под влиянием чужих интересов и самопровозглашенного вне закона. Вооруженные силы защищают конституцию и являются гарантом национального суверенитета», — написал министр в Twitter в среду.

Однако в штате Карабобо несколько десятков сотрудников полиции на служебных мотоциклах и автомобилях присоединились к протестующим. 

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