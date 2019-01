В Венесуэле антиправительственные акции протеста: погибло 16 человек, сотни пострадали

Вчера вечером в Венесуэле тысячи людей во многих городах – штатах Амасонас, Баринас, Боливар, Португеса, Тачира, и в столице Каракасе – вышли на улицу. Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом и резиновыми пулями, счет пострадавших идет на десятки людей. Рассказываем, с чего все началось.



Вечером 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента и заявил о намерении провести выборы. Права Гуайдо признал президент Америка Трамп и ряд других государств: Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор, а также Грузия. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не признал легитимного президента, обвинил США в попытке установить в стране «марионеточное правительство» – начались стычки между протестующими и полицией.



Вице-президент и глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что Вооруженные силы Венесуэлы не признают Хуана Гуайдо временным президентом страны. «Солдаты Родины не признают президента, навязанного нам под влиянием чужих интересов и самопровозглашенного вне закона. Вооруженные силы защищают конституцию и являются гарантом национального суверенитета», — написал министр в Twitter в среду.

El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la Nación. Los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la Ley. La FANB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional.

Однако в штате Карабобо несколько десятков сотрудников полиции на служебных мотоциклах и автомобилях присоединились к протестующим.

#BREAKING Venezuelan riot police clash with anti-Maduro protesters in Caracas: AFP pic.twitter.com/xiJkqtrpH9

Major South American nations and US recognise Venezuelan opposition leader Juan Guaido as interim leader https://t.co/0T2wNEtpRQ