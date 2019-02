В Беларуси определены финалисты отборочного тура на «Евровидение-2019»

В Белтелерадиокомпании состоялось прослушивание конкурсантов на «Евровидение-2019». На оценку фокус-группе были представлены 113 заявок из 16 стран мира, в том числе из Нигерии, Швеции, Украины, России, Португалии, Израиля, Испании.

Кто пройдет в финальный этап отборочного тура решала фокус-группа. В ее состав вошли Алена Ланская, Тео, Герман, Анжелина Микульская, Евгений Перлин, Андрей Калина, Елена Атрашкевич, Ольга Вронская, Игорь Мельников, Валерий Пригун и Василий Голован.

В результате в финал отборочного тура по решению жюри попали:

1. Michael Soul, «Humanize»

2. Ева Коган, «Run»

3. ЗЕНА, «Like it»

4. Алена Горбачева, «Can we dream»

5. КейСи, «No Love Lost»

6. Эммануэль Имагбе, «Champion»

7. Sebastian Roos, «Never Getting Close»

8. Группа NAPOLI, «Let it go»

9. Группа «Аура», «Чаравала»

10. Группа «PROвокация», «Running Away From The Sun»

Наш делегат на конкурсе будет определен по итогам живого телевизионного выступления. Дата финала будет объявлена позже. Известно, что концерт пройдет не позже 8 марта. Победитель отборочного тура, который определится решением профессионального жюри, представит Беларусь на конкурсе «Евровидение-2019», который состоится в мае в Тель-Авиве.

Напомним, в прошлом году победу на «Евровидении» одержала представительница Израиля Нетта с песней «Toy». Беларусь представлял певец Alekseev, которому не удалось попасть в финал конкурса.

Наша страна будет участвовать в шоу в 16-й раз. Лучшим результатом для Беларуси на «Евровидении» пока остается шестое место Дмитрия Колдуна, которое артист занял с песней «Work your magic» в далеком 2007 году.