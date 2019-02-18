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Происшествия без жертв. В Беларуси стартует акция «Единый день безопасности»

18.02.2019 21:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За последние несколько дней в центральном регионе на пожарах погибли 4 человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествия без жертв. В Беларуси стартует акция «Единый день безопасности»

В Борисове и Несвиже горели одноэтажные деревянные постройки, там спасатели обнаружили тела хозяев. Еще одна трагедия произошла в Столбцах. На пожаре в квартире погиб 44-летний мужчина, 12 жителей дома пришлось эвакуировать.

Происшествия без жертв. В Беларуси стартует акция «Единый день безопасности»

Другие возгорания, к счастью, обошлись без жертв. В Заславле горел склад с бочками ацетона. А в Солигорском районе водитель МЧС в свободное время спас пожилую соседку, которая пыталась вынести велосипед из горящего сарая.

Происшествия без жертв. В Беларуси стартует акция «Единый день безопасности»

В связи с неблагоприятной статистикой по всей стране 20 февраля стартует акция «Единый день безопасности».

Происшествия без жертв. В Беларуси стартует акция «Единый день безопасности»

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
В эти дни будут отрабатываться учения, будет проводиться проверка системы оповещения. Каждый гражданин должен знать, если поступает сигнал «Внимание всем» необходимо включить любые имеющиеся средства информации и прослушать то, что скажет специалист.

Происшествия без жертв. В Беларуси стартует акция «Единый день безопасности»

Продлится акция до 1 марта. Планируется подобные профилактические мероприятия проводить два раза в год: в феврале и в сентябре.
 
 
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Новости Беларуси. За последние несколько дней в центральном регионе на пожарах погибли 4 человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Борисове и Несвиже...
 
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