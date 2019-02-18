Победила дружба

Когда говорят об оздоровлении дошкольников, то в основном имеют в виду летнее оздоровление в дошкольных учреждениях и дома. Но зимние виды спорта — ходьба на лыжах, скольжение по ледяным дорожкам, катание на санках, игры в хоккей — приносят огромную пользу для здоровья дошколят.

В ГУО «Ясли-сад №5 г.Смолевичи» ежедневно проводятся занятия по реализации образовательной области «Физическая культура» на свежем воздухе, которые включают спортивные упражнения и спортивные игры по упрощенным правилам.

Нынешняя зима щедро одарила нас снегом, предоставив хорошие условия для проведения спортивных развлечений на воздухе, спортивного зимнего праздника «Зима-волшебница».

В выходные дни многие из наших малышей присутствовали на городском празднике «Смолевичская лыжня-2019», а на спортивном празднике в учреждении дошкольного образования смогли продемонстрировать свои навыки и мастерство на лыжне детского сада. Интерес и восторг «зашкаливал» еще и оттого, что накануне в детском саду появились новенькие лыжи, снежколепы, клюшки для хоккея и другой спортивный инвентарь — беговая дорожка, велотренажер, батут. Спортивный инвентарь, игровое оборудование приобретено УОСиТ Смолевичского райисполкома.

На «Лыжне детского сада-2019» было многолюдно. Участниками лыжни были воспитанники старших групп «Ромашки» и «Васильки». А в роли болельщиков выступили дети средней и младших групп. Пришли поддержать наших маленьких спортсменов родители, сотрудники дошкольного учреждения. Все было как у взрослых спортсменов-биатлонистов. Только вместо стрельбы было метание снежков в корзины. Борьба за победу на лыжне и в других видах состязаний была напряженной. А победила, конечно же, дружба. Все участники мероприятия получили медали в номинациях «Самому ловкому», «Самому быстрому», «Самому находчивому» «Самому меткому», «Самому снежному». «Лыжня детского сада-2019» прошла очень весело и придала заряд бодрости и прекрасного настроения всем участникам. А готовили спортивный праздник руководители физического воспитания Оксана Викентьевна Капыш, Екатерина Ивановна Любутина, воспитатели дошкольного образования стар- ших групп Тамара Францевна Мельникова, Любовь Николаевна Козлова.





Наши педагоги понимают, что занятия физкультурой, физ- культурные празд- ники, развлечения влияют на формирование положительных эмоций у каждого воспитанника. Более того, в современном мире главная задача педагогов — предупредить стрессы, умственное перенапряжение, способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию каждого ребенка. Исходя из этого, в педагогическом коллективе ответственно относятся к массовым мероприятиям с детьми дошкольного возраста. Интересно был организован спортивный праздник «Зима-волшебница» с детьми старших групп «Незабудки», «Ромашки» и средней группы «Одуванчики» (руководители физвоспитания Е.И.Любутина, О.В. Капыш); спортивный досуг с детьми старших групп «Мы со спортом дружим»; спортивный досуг «Зимушка-зима» с детьми вторых младших групп «Колокольчики», и «Пралескi» (руководители физвоспитания Е.И. Любутина, О.В. Капыш); «Зимние забавы» (руководитель физвоспитания О.В. Капыш).

Результатом эмоционального развития человека, по мнению Д. Гоулмена, являются целеустремленность, умение подчинить эмоции достижению цели, способность разобраться в себе, в своих чувствах, умение сопереживать и помогать другим людям. Все эти качества развиваются на занятиях по физической культуре, во время спортивных праздников, развлечений.

Галина САДОВСКАЯ, заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад №5 г.Смолевичи».

На снимках: моменты спортивного праздника «Лыжня детского сада — 2019» в ГУО «Ясли-сад №5 г. Смолевичи»

Фото из архива учреждения дошкольного образования