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В Бресте состоялся фестиваль военно-патриотической песни
19.02.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 16-17 февраля в парке воинов-интернационалистов среди учреждений образования Московского района города Бреста состоялся фестиваль военно-патриотической песни.
Одновременно с этим мероприятием вблизи сцены была организована
Участники фестиваля исполняли песни военной поры и произведения современного репертуара.
Исполнителей овациями и плакатами тепло и эмоционально поддерживали представители групп поддержки из числа одноклассников, родителей и педагогов.
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В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 16-17 февраля в парке воинов-интернационалистов среди учреждений образования...
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