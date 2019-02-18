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В Бресте состоялся фестиваль военно-патриотической песни

19.02.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 16-17 февраля в парке воинов-интернационалистов среди учреждений образования Московского района города Бреста состоялся фестиваль военно-патриотической песни.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63653.php

В Бресте состоялся фестиваль военно-патриотической песни

Одновременно с этим мероприятием вблизи сцены была организована выставка боевой техники и стрелкового оружия воинских частей Брестского гарнизона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63653.php

В Бресте состоялся фестиваль военно-патриотической песни

Участники фестиваля исполняли песни военной поры и произведения современного репертуара.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63653.php

В Бресте состоялся фестиваль военно-патриотической песни

Исполнителей овациями и плакатами тепло и эмоционально поддерживали представители групп поддержки из числа одноклассников, родителей и педагогов.

 
Теги: Брест
 
 
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  В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 16-17 февраля в парке воинов-интернационалистов среди учреждений образования...
 
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