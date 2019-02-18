В Бресте состоялся фестиваль военно-патриотической песни

В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 16-17 февраля в парке воинов-интернационалистов среди учреждений образования Московского района города Бреста состоялся фестиваль военно-патриотической песни.



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Одновременно с этим мероприятием вблизи сцены была организована выставка боевой техники и стрелкового оружия воинских частей Брестского гарнизона.



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Участники фестиваля исполняли песни военной поры и произведения современного репертуара.



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Исполнителей овациями и плакатами тепло и эмоционально поддерживали представители групп поддержки из числа одноклассников, родителей и педагогов.