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Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы

19.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Мероприятие, которое состоялось 16 февраля, собрало почти 600 участников. 

Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
 

Торжественную часть фестиваля открыл декан физико-технического факультета Андрей Герман. С приветственным словом к участникам обратился проректор по учебной работе купаловского университета Геннадий Гачко. 

О перспективах развития робототехники сообщил заведующий лабораторией робототехнических систем Объединенного института проблем информатики НАН РБ Григорий Прокопович. О том, как стать резидентом Парка высоких технологий, и какие резиденты в настоящее время в нем находятся, рассказал руководитель Гродненского филиала Парка высоких технологий Юрий Войтукевич. Технопарк купаловского университета как площадку для создания и развития цифрового бизнеса представил директор РУП УНПЦ "Технолаб" в статусе научно-технологического парка, доцент кафедры электротехники и электроники Александр Василевич. 

Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
 

Завершилась торжественная часть докладом выпускницы физико-технического факультета ГрГУ имени Янки Купалы, преподавателя Школы цифровых технологий “Форсайт” Галины Головко, которая раскрыла возможности опережающего образования при выборе профессий будущего. 

В рамках фестиваля прошли мастер-классы “IT - наше будущее! Выбери свою IT-профессию” для школьников средних и старших классов, которые проводили специалисты образовательного центра Парка высоких технологий. Каждые 30 минут ребята могли попробовать себя в различных IT-профессиях, таких как “Робототехник”, “Тестировщик программного обеспечения”, “Разработчик программного обеспечения”, “Game dev специалист”, а также “Веб-дизайнер”. 

Огромный интерес вызвали мастер-классы для ребят всех возрастов от еще одного партнера физико-технического факультета – ассоциации «Робототехника и искусственный интеллект» и учрежденной ей школы цифровых технологий «Форсайт». Младшие школьники смогли принять участие в мастер-классах по программированию в среде RobboScratch, конструированию моделей с использованием механических передач и робота на дистанционном управлении, программированию в среде RobboJunior, программированию и управлению робоплатформой, сборке моделей из конструктора “Занимательные кубики”, программированию автономного робота в среде Scratch for Arduino, созданию проекта умного дома с помощью цифровой лаборатории, сборке электрических схем и устройств, рисованию 3D ручкой. 

Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
 

Ребята среднего и старшего школьного возраста приняли участие в мастер-классах по проектированию и программированию промышленных роботов-манипуляторов и подвижных роботизированных платформ, проектированию приложений «Интернет вещей» и работы с платформой «Интернет вещей», программированию роботов-манипуляторов, автоматизированному проектированию, 3D-моделированию и 3D-печати, а также по программированию и управлению беспилотным транспортным средством. 

Лаборатория робототехнических систем Объединенного института проблем информатики НАН РБ познакомила гостей с моделями роботов для прототипирования и сервисных функций. Среди интересных экспонатов – робот-шар с уникальным приводом и робот-хамелеон, принимающий цвет окружающих предметов. 

Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
 

На мастер-классе по работе с микроконтроллерами Arduino, который провели представители компании EasyCraft, ребята познакомились с технологиями программирования микроконтроллеров и возможностями создания автоматизированных систем. 

С ресурсами научно-технологического парка ГрГУ, современными 3D сканерами, принтерами и технологическим оборудованием гостей познакомил директор технопарка Александр Василевич. Особый интерес вызвала напечатанная на 3D-принтере ракета, запуск которой состоится в ближайшее время с площадки технопарка. 

Инженерно-строительный факультет провел мастер-класс «BIMстройBOOM», на котором были представлены технологии информационного моделирования в строительстве. Также работала консультационная площадка, на которой ведущие преподаватели физико-технического факультета рассказали о возможностях получения высшего образования в области цифровых технологий по специальностям «Компьютерная физика» и «Информационно-измерительная техника». 

В рамках фестиваля состоялся областной этап конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «Техноинтеллект», проводимый совместно с ГУО «Гродненский областной центр технического творчества», собрал 98 представителей талантливых школьников со всей Гродненской области с собственными проектами и разработками. В рамках конкурса работали 10 секций: «Техническое конструирование», «Энергетика и электротехника», «Экология и рациональное природопользование», «Современные и перспективные материалы», «Энергосберегающие технологии», «Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы», «Радиоэлектроника», «Информационные системы и технологии», «Мультимедийные технологии», а также «Авиация, космонавтика и аэрокосмическая техника». Конкурсные работы оценивало авторитетное жюри из числа ведущих преподавателей физико-технического факультета. Победители, занявшие первые места, примут участие в республиканском туре конкурса в г. Минск

Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
 

Организаторами и партнерами мероприятия выступили физико-технический и инженерно-строительный факультеты ГрГУ имени Янки Купалы, РУП «Учебно-научно-производственный центр «Технолаб» (в статусе научно-технологического парка), объединенный институт проблем информатики НАН РБ, ассоциация «Робототехника и искусственный интеллект», школа цифровых технологий «Форсайт», образовательный центр Парка высоких технологий, компания EasyCraft, ГУО «Гродненский областной центр технического творчества». 

 

 
 
Теги: Минск
 
 
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Первый цифровой фестиваль «DigiFest» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы
 
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