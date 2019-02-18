Соболенко на 9-м месте в рейтинге WTA

Арина Соболенко занимает 9-е место в обновленном рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA).

На счету лидера сборной Беларуси по теннису 3565 очков.

Помимо Соболенко, еще три белоруски входят в первую сотню лучших теннисисток планеты. Александра Саснович занимает 33-ю позицию, Виктория Азаренко – 49-ю (ухудшила свое положение на 1 место по сравнению с минувшей неделей), Вера Лапко – 60-ю.

Рейтинг WTAпо состоянию на 18.02.2019, как и неделю назад, возглавляет японка Наоми Осака. А вот среди ее преследовательниц произошли некоторые изменения. С третьей позиции на вторую переместалиась румынка Симона Халеп, с четвертой на третью – американка Слоан Стивенс. А вот Петра Квитова, которая шла второй, сейчас занимает 4-е место.