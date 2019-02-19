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Единый день безопасности стартовал в Костюковичском районе

20.02.2019 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Работники Костюковичского РОЧС приняли участие в проведении Единого дня безопасности по вопросам профилактики пожаров и гибели на них людей в жилом фонде, а так же правилам поведения на воде.

Так, в Костюковичском районном исполнительном комитете состоялся оргкомитет по реализации плана проведения акции «Единый день безопасности», утвержденный распоряжением Костюковичского РИК от 11.02.2019 №16-р, на котором приняты соответствующие решения по каждому пункту утверждённого плана проведения Единого дня безопасности. Также на совещании обсуждались вопросы взаимодействия с субъектами профилактики по выполнению плана.

В совещании приняли участие: заместитель председателя Костюковичского РИК Вячеслав Моксачёв; начальник Костюковичского РОЧС Владимир Петрусевич; ст. инженер ГОФ ГСЧС и ГО Костюковичского РОЧС Андрей Запрутин; директор Костюковичского района газоснабжения Алексей Ермаков; начальник Костюковичского района электрических сетей Сергей Якушев ; заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Костюковичского РИК  Людмила Куст; начальник отдела по образованию, спорту и туризму Костюковичского РИК Елена Сироткина; заместитель главного врача УЗ «Костюковичская ЦРБ» Тамара Голайдо; директор УКПП «Костюковичский жилкомунхоз» Денис Стрельцов и председатель  РООО «БОКК» Тамара Дашкевич.Единый день безопасности стартовал в Костюковичском районе


Единый день безопасности стартовал в Костюковичском районе

В рамках проведения Единого дня безопасности прошли выступления в трудовых коллективах: Костюковичская ПМК-260 с участием старшего инженера ИНиП Александра Клюшникова и  ф-л №2 «Цементорг»  с участием первого заместителя начальника Костюковичского РОЧС Анатолия Минченко.Единый день безопасности стартовал в Костюковичском районе

Без внимания не остались и учреждение образования. В ГУО «Средняя школа №4 г.Костюковичи» прошло обучающее занятие с учащимися в кабинете ОБЖ. Ребята с радостью отвечали на вопросы по безопасности жизнедеятельности инспектору ГПиВО Костюковичского РОЧС Раде Тимошенко и с удовольствием задавали их.  Работник РОЧС напомнила детям алгоритм действий в случае возникновения пожара и рассказала о мобильном приложении: МЧС Беларуси: «Помощь рядом!».

Все присутствующие получили пособие по данному приложению.

В конце встречи работники Костюковичского РОЧС провели учебную эвакуацию из здания школы в рамках Единого дня безопасности.Единый день безопасности стартовал в Костюковичском районе

Единый день безопасности стартовал в Костюковичском районе

Единый день безопасности стартовал в Костюковичском районе

Единый день безопасности стартовал в Костюковичском районе

Единый день безопасности стартовал в Костюковичском районе

Единый день безопасности стартовал в Костюковичском районе
 Единый день безопасности стартовал в Костюковичском районе

 

Рада ТИМОШЕНКО,

инспектор ГПиВО

Костюковичского РОЧС.

 
 
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Работники Костюковичского РОЧС приняли участие в проведении Единого дня безопасности по вопросам профилактики пожаров и гибели на них людей в
 
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