Единый день безопасности стартовал в Костюковичском районе

Работники Костюковичского РОЧС приняли участие в проведении Единого дня безопасности по вопросам профилактики пожаров и гибели на них людей в жилом фонде, а так же правилам поведения на воде.

Так, в Костюковичском районном исполнительном комитете состоялся оргкомитет по реализации плана проведения акции «Единый день безопасности», утвержденный распоряжением Костюковичского РИК от 11.02.2019 №16-р, на котором приняты соответствующие решения по каждому пункту утверждённого плана проведения Единого дня безопасности. Также на совещании обсуждались вопросы взаимодействия с субъектами профилактики по выполнению плана.

В совещании приняли участие: заместитель председателя Костюковичского РИК Вячеслав Моксачёв; начальник Костюковичского РОЧС Владимир Петрусевич; ст. инженер ГОФ ГСЧС и ГО Костюковичского РОЧС Андрей Запрутин; директор Костюковичского района газоснабжения Алексей Ермаков; начальник Костюковичского района электрических сетей Сергей Якушев ; заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Костюковичского РИК Людмила Куст; начальник отдела по образованию, спорту и туризму Костюковичского РИК Елена Сироткина; заместитель главного врача УЗ «Костюковичская ЦРБ» Тамара Голайдо; директор УКПП «Костюковичский жилкомунхоз» Денис Стрельцов и председатель РООО «БОКК» Тамара Дашкевич.









В рамках проведения Единого дня безопасности прошли выступления в трудовых коллективах: Костюковичская ПМК-260 с участием старшего инженера ИНиП Александра Клюшникова и ф-л №2 «Цементорг» с участием первого заместителя начальника Костюковичского РОЧС Анатолия Минченко.



Без внимания не остались и учреждение образования. В ГУО «Средняя школа №4 г.Костюковичи» прошло обучающее занятие с учащимися в кабинете ОБЖ. Ребята с радостью отвечали на вопросы по безопасности жизнедеятельности инспектору ГПиВО Костюковичского РОЧС Раде Тимошенко и с удовольствием задавали их. Работник РОЧС напомнила детям алгоритм действий в случае возникновения пожара и рассказала о мобильном приложении: МЧС Беларуси: «Помощь рядом!».

Все присутствующие получили пособие по данному приложению.

В конце встречи работники Костюковичского РОЧС провели учебную эвакуацию из здания школы в рамках Единого дня безопасности.

























Рада ТИМОШЕНКО,

инспектор ГПиВО

Костюковичского РОЧС.