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В ЕС решили повысить цену шенгена до 80 евро. Коснется ли это белорусов?

20.02.2019 19:59 — Разное | Партизан  
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Сегодня Европарламент и Совет Европы достигли предварительного соглашения по предложению Комиссии по модернизации визовой политики ЕС.


фото:journalby.com

 Кроме облегчения процедуры получения визы, изменения включают в себя и подорожание шенгенской визы с 60 до 80 евро. Tut.by разбирался, значит ли это, что «шенген» для белорусов подорожает до 80 евро в ближайшее время.

Новая визовая политика ЕС включает в себя несколько важных пунктов. Как поясняется на сайте Еврокомиссии, один из них — более гибкие процедуры по получению визы. В частности, путешественники смогут подавать свои заявки за 6 месяцев до запланированной поездки (9 месяцев для моряков) вместо текущих 3 месяцев, и в большинстве случаев — непосредственно в стране своего проживания. Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет могут быть освобождены от платы за визу.

Также планируется, что будут выдаваться многократные визы с более длительным сроком действия: благодаря введению общих обязательных правил, частые путешественники с положительной историей виз могут получить многократную визу с постепенно увеличивающимся сроком действия от 1 года до максимум 5 лет.

 Но самое важное изменение коснется стоимости шенгенской визы — он подорожает с 60 до 80 евро.

Новые правила вступят в силу еще не скоро — процедура довольно длительная. Сегодня соглашение было подтверждено государствами-членами ЕС и теперь должно быть одобрено также Европейским парламентом. После этого Европейский парламент и Совет должны официально принять согласованные изменения (это произойдет в ближайшие месяцы). После этого принятый текст будет опубликован в официальном журнале Европейского Союза, и только через 6 месяцев после опубликования новые правила вступят в силу.

К тому же сегодня Беларусь и ЕС почти достигли договоренности об упрощении визового режима. Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин заявила, что в этом вопросе «остался последний шаг».

После подписания этого документа, напомним, стоимость «шенгена» для белорусов снизится до 35 евро (при оформлении визы в посольстве). Даже если новые визовые правила ЕС успеют вступить в силу раньше, то после подписания соглашения стоимость шенгенской визы для белорусов снизится с 80 до 35 евро.


 
 
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Сегодня Европарламент и Совет Европы достигли предварительного соглашения по предложению Комиссии по модернизации визовой политики ЕС.
 
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