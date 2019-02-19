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В ЕС решили повысить цену шенгена до 80 евро. Коснется ли это белорусов?
Сегодня Европарламент и Совет Европы достигли предварительного соглашения по предложению Комиссии по модернизации визовой политики ЕС.
фото:journalby.com
Кроме облегчения процедуры получения визы, изменения включают в себя и подорожание шенгенской визы с 60 до 80 евро. Tut.by
Новая визовая политика ЕС включает в себя несколько важных пунктов. Как поясняется на
Также планируется, что будут выдаваться многократные визы с более длительным сроком действия: благодаря введению общих обязательных правил, частые путешественники с положительной историей виз могут получить многократную визу с постепенно увеличивающимся сроком действия от 1 года до максимум 5 лет.
Но самое важное изменение коснется стоимости шенгенской визы — он подорожает с 60 до 80 евро.
Новые правила вступят в силу еще не скоро — процедура довольно длительная. Сегодня соглашение было подтверждено государствами-членами ЕС и теперь должно быть одобрено также Европейским парламентом. После этого Европейский парламент и Совет должны официально принять согласованные изменения (это произойдет в ближайшие месяцы). После этого принятый текст будет опубликован в официальном журнале Европейского Союза, и только через 6 месяцев после опубликования новые правила вступят в силу.
К тому же сегодня Беларусь и ЕС почти достигли договоренности об упрощении визового режима. Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин заявила, что в этом вопросе «остался последний шаг».
После подписания этого документа, напомним, стоимость «шенгена» для белорусов снизится до 35 евро (при оформлении визы в посольстве). Даже если новые визовые правила ЕС успеют вступить в силу раньше, то после подписания соглашения стоимость шенгенской визы для белорусов снизится с 80 до 35 евро.
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Сегодня Европарламент и Совет Европы достигли предварительного соглашения по предложению Комиссии по модернизации визовой политики ЕС.
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