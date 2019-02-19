ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»

20.02.2019 22:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Сильный ветер и обилие промахов на огневых рубежах – такой получилась первая гонка стартовавшего 20 февраля в Раубичах чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»

Лучше других с непростыми погодными условиями справился болгарин Красимир Анев. Именно он выиграл индивидуальную гонку у мужчин.

Победитель ЧЕ по биатлону Красимир Анев: «Очень много тренировок сделал на ветер и на холод»

Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»

В тройке призеров также норвежцы Тарьей Бё и Эннре Стремсхейм. Лучший среди белорусских стреляющих лыжников Роман Елетнов показал 15-й результат.

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Индивидуальную гонку выиграл Красимир Анев. Текстовый онлайн

Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»

Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»

Сергей Бочарников, участник чемпионата Европы:
На места никогда не рассчитываешь, ориентируешься по ходу гонки и понимаешь, как идешь, что можешь, где сбавить и добавить. Все зависит от самочуствия, от стрельбы. Естественно, после двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место и хорошее выступление. Но четыре промаха отбросили меня за 10-ку сильнейших.
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сильный ветер и обилие промахов на огневых рубежах – такой получилась первая гонка стартовавшего 20 февраля в Раубичах чемпионата Европы по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В минской гостинице «Экспресс» в одной из душевых загорелся вентилятор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика