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Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»
Новости Беларуси. Сильный ветер и обилие промахов на огневых рубежах – такой получилась первая гонка стартовавшего 20 февраля в Раубичах чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучше других с непростыми погодными условиями справился болгарин Красимир Анев. Именно он выиграл индивидуальную гонку у мужчин.
В тройке призеров также норвежцы Тарьей Бё и Эннре Стремсхейм. Лучший среди белорусских стреляющих лыжников Роман Елетнов показал 15-й результат.
Сергей Бочарников, участник чемпионата Европы:
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Новости Беларуси. Сильный ветер и обилие промахов на огневых рубежах – такой получилась первая гонка стартовавшего 20 февраля в Раубичах чемпионата Европы по...
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