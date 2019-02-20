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Соболенко и Бенчич выдали суперматч в Дубае. Арина имела шесть матчболов, но не сумела победить

20.02.2019 22:49 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко уступила в трехсетовом поединке швейцарке Белинде Бенчич в третьем раунде турнира в Дубае (призовой фонд 2,82 млн долларов). Счет в партиях — 4:6, 6:2, 6:7 (7:9). Арина не реализовала шесть матчболов и допустила больше невынужденных ошибок, чем соперница, что определило исход матча.


Фото: Reuters

Последние несколько лет швейцарка Белинда Бенчич (45 WTA) боролась с травмами плеча, спины и левого запястья, после чего встала на путь по возвращению на топ-уровень. В феврале 2016 года в возрасте 19 лет Бенчич была 7-й ракеткой мира, так что нельзя сказать, что Арину Соболенко (9 WTA) ждала легкая прогулка в четвертьфинал, где победителя ждала встреча с румынкой Симоной Халеп (2 WTA).

Матч стартовал не слишком удачно для Арины. Она уступила Белинде гейм, когда подавала во второй раз. При счете 1:2 к Арине подошел тренер Дмитрий Турсунов и призвал не расстраиваться, ведь Бенчич забила ей всего несколько мячей, а в остальном дело в ошибках со стороны Арины.

— Слышишь? — переспросил Турсунов. — Ку-ку!

— Я не глухая.

— Тогда в чем твоя проблема?

— Я херово играю.

Бенчич удалось развить успех: она выиграла еще три гейма подряд. Арина ответила симметрично, причем дважды взяла подачи «под ноль». В одном из перерывов Арина показала жест «выстрел в голову», видимо, признавая, что ее проблемы идут от головы. При счете 4:5 Соболенко отыграла один из двух сетболов, что были у Бенчич, а на втором, увы, пробила в аут.

Во втором сете преимущество Соболенко стало подавляющим. Она оформила второй брейк в матче и впоследствии лидировала — 3:0, 4:1 и 5:2. Белинда ругалась на родном языке — по-словацки. Тренер ее успокаивал, предлагал делать упор на подачу с тем, чтобы выбивать белоруску из корта и далее контролировать ход розыгрыша.

— Она и так вся на иголках: то двуха (двойная ошибка. — Прим.ред.), то мимо, — в свою очередь успокаивал Соболенко Турсунов. Кстати, всего за игру Бенчич допустила 13 двойных ошибок.

Во второй партии Арина сократила количество невынужденных ошибок — всего 5 против 13 в первом сете, что было на 8 меньше, чем у Бенчич. Арина выигрывала розыгрыши за счет мощи и класса. Она отрабатывала ногами и стреляла по углам площадки.

В третьем решающем сете в четвертом гейме Арина сделала брейк, но затем не справилась с собственной подачей. При счете 4:3 Турсунов обратил внимание Соболенко на то, что Бенчич отвечает ей резаными ударами. Кроме того, тренер призвал подопечную передвигаться быстрее, «а если не можешь, то сыграй ей повыше, чтобы у тебя было больше времени».

После возобновления игры у Арины случился первый матчпоинт. Всего у нее было шесть матчболов в этой встрече. Белинда же впервые оказалась в шаге от победы на тай-брейке, когда Арина допустила в розыгрыше аут по ширине. В следующей перестрелке Арина ошиблась по длине, что означало для нее поражение.

Итоговый счет поединка, который длился два часа и двадцать шесть минут, — 4:6, 6:2, 6:7 (7:9) в пользу Бенчич.

— Я не уверена, что знаю, почему выиграла! Мы обе провели прекрасный матч. Обе заслуживали успеха, и в конце мне просто повезло, — сказала Белинда в послематчевом комментарии. — Очень сложно играть против Арины, так как она показывает силовой теннис. Необходимо много рисковать, чтобы иметь шансы против нее.

Статистика матча Соболенко — Бенчич

Попадание первой подачи: 62% — 63%
Выигрыш первой подачи: 69% — 67%
Выигрыш второй подачи: 45% — 36%
Виннеры: 44 — 39
Невынужденные ошибки: 40 — 35
Эйсы: 5 — 2
Двойные ошибки: 8 — 13
Реализация брейк-пойнтов: 33% (5 из 15) — 40% (4 из 10)
Все выигранные очки: 119 — 113

Для Арины Соболенко этот проигрыш — 4-й в сезоне. В 12 других матчах с учетом поединков за сборную в Кубке Федерации Арина выходила победительницей. На турнире в Дубае она стартовала со второго раунда соревнований и разгромила Ивану Йорович (116 WTA) из Сербии — 6:4, 6:0.

 
 
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Белинда же впервые оказалась в шаге от победы на тайбрейке, когда Арина допустила в розыгрыше аут по ширине. В следующей перестрелке Арина ошиблась по длине, что...
 
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