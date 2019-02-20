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В Беларуси с 21 февраля дорожает топливо

21.02.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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«Белнефтехим» сообщил об увеличении цен на нефтепродукты на 1 копейку с 21 февраля 2019 года. В концерне пояснили, что придерживаются стратегии постепенных ценовых изменений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63692.php

В Беларуси с 21 февраля дорожает топливо

Фото: «Белнефтехим»

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,44 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,55 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,76 руб., ДТ — 1,55 руб.

«В феврале 2019 года стоимость нефти демонстрирует стабильный рост. За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до 62,6 доллара США, а по данным на 20 февраля, цена нефти приблизилась к 66 долларам США за баррель. Таким образом, стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на автомобильное топливо», — поясняют в «Белнефтехиме».

Однако отмечают, что «в условиях формирования цены на нефть для белорусских НПЗ в 2019 году для поддержания эффективной работы заводов необходима корректировка цен на моторное топливо для белорусского рынка».

Это первое увеличение концерном цен на топливо с начала года. Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

 
 
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  «Белнефтехим» сообщил об увеличении цен на нефтепродукты на 1 копейку с 21 февраля 2019 года. В концерне пояснили, что придерживаются стратегии постепенных ценовых...
 
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