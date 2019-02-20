ВНИМАНИЕ! Всем участникам внешнеэкономической деятельности, использующим в международной торговле древесный упаковочный материал, а также занимающимся обработкой и маркировкой древесного упаковочного материала



«Сморгонская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» обращает внимание, что с 16 декабря 2018 года вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13.09.2018 №670 «Об утверждении Положения о порядке допуска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению деятельности по обеззараживанию и маркировке древесного упаковочного материала и внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №156».

Настоящим Положением определен порядок допуска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению деятельности по обеззараживанию и маркировке древесного упаковочного материала.

Также утверждены требования, предъявляемые к субъектам хозяйствования, занимающимся вышеуказанной деятельностью, и ужесточены меры ответственности за нарушение данных требований.

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 24 октября 2018 г №77 «Об установлении форм документов и внесении изменений в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10 сентября 2013 г. №46» утверждены заявление о допуске юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению деятельности по обеззараживанию и маркировке древесного упаковочного материала и форма журнала регистрации произведенного объема работ по обеззараживанию древесного упаковочного материала.

«Сморгонская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения требований к древесному упаковочному материалу изложенных в Международном стандарте по фитосанитарным мерам №15 «Регулирование древесного упаковочного материала в международной торговле».

В соответствии с вышеуказанным стандартом, древесный упаковочный материал, применяемый в международной торговле, должен быть изготовлен из окоренной древесины, обработан соответствующим способом с целью уничтожения вредных организмов и промаркирован по результатам проведенной обработки, маркировка должна быть заметной и разборчивой.

Анастасия ТИМОШЕНКО, главный агроном по карантину – государственный инспектор «Сморгонской районной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений».