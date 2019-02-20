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О необходимости неукоснительного соблюдения требований к древесному упаковочному материалу
21.02.2019 — Разное | Светлы шлях
ВНИМАНИЕ! Всем участникам внешнеэкономической деятельности, использующим в международной торговле древесный упаковочный материал, а также занимающимся обработкой и маркировкой древесного упаковочного материала
Настоящим Положением определен порядок допуска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению деятельности по обеззараживанию и маркировке древесного упаковочного материала.
Также утверждены требования, предъявляемые к субъектам хозяйствования, занимающимся вышеуказанной деятельностью, и ужесточены меры ответственности за нарушение данных требований.
«Сморгонская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения требований к древесному упаковочному материалу изложенных в
В соответствии с вышеуказанным стандартом, древесный упаковочный материал, применяемый в международной торговле, должен быть изготовлен из окоренной древесины, обработан соответствующим способом с целью уничтожения вредных организмов и промаркирован по результатам проведенной обработки, маркировка должна быть заметной и разборчивой.
Анастасия ТИМОШЕНКО, главный агроном по карантину – государственный инспектор «Сморгонской районной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений».
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ВНИМАНИЕ! Всем участникам внешнеэкономической деятельности, использующим в международной торговле древесный упаковочный материал, а также занимающимся...
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