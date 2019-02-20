ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рейтинг: Беларусь не «лучшая страна», но привлекает иностранных студентов

21.02.2019 10:07 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Американский журнал US News & World Report поделился еще одним рейтингом. На этот раз он составил список 80 «лучших стран» на 2019 год. Беларусь, как и в рейтинге стран для женщин, появилась и здесь, правда, с менее оптимистическими результатами, чем в предыдущем списке.

Как составлялся рейтинг 

Список составляли на основе оценок более 20 тысяч человек. Страны отбирали по соответствию следующим критериям: 

•    быть среди 100 первых по ВВП по оценке Всемирного банка за 2016 год;
•    быть среди 100 первых по притоку прямых иностранных инвестиций по оценке Всемирного банка за 2016 год;
•    быть среди 100 первых по доходам от международного туризма по оценке Всемирного банка за 2016 год;
•    быть среди 150 первых по индексу человеческого развития ООН за 2016 год.

Потом страны оценивали по экономическим, политическим и некоторым другим параметрам. При этом учитывались впечатления респондентов из Америки, Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки. 

Что по итогам рейтинга

Первую тройку «лучших стран» заняли Швейцария, Япония и Канада.

Беларусь же оказалась на 73-ем месте из 80 возможных. Она опять снизила свой показатель в сравнении с прошлым годом – но теперь только на одну строчку. Так, в 2018 она была на 72-ом месте. Сейчас перед ней расположился Тунис, а за ней – Нигерия. 

Лучшие результаты Беларусь показала в более узком рейтинге – как страна, привлекательная для иностранных студентов. Там ей досталось 36-е место, а в первой тройке значатся Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты и Индия.

Отметим, что Россия получила 24-е место, Польша – 33-е, Латвия – 55-е, Литва – 57-е, Украина – 65-е.

Читайте по теме: В рейтинге стран для женщин Беларусь оказалась между Перу и Малайзией

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский журнал US News & World Report поделился еще одним рейтингом. На этот раз он составил список 80 «лучших стран» на 2019 год. Беларусь, как и в рейтинге стран для...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве в 2019 году планируется благоустроить 20 объектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика