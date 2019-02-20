Рейтинг: Беларусь не «лучшая страна», но привлекает иностранных студентов

Американский журнал US News & World Report поделился еще одним рейтингом. На этот раз он составил список 80 «лучших стран» на 2019 год. Беларусь, как и в рейтинге стран для женщин, появилась и здесь, правда, с менее оптимистическими результатами, чем в предыдущем списке.
Как составлялся рейтинг
Список составляли на основе оценок более 20 тысяч человек. Страны отбирали по соответствию следующим критериям:
• быть среди 100 первых по ВВП по оценке Всемирного банка за 2016 год;
• быть среди 100 первых по притоку прямых иностранных инвестиций по оценке Всемирного банка за 2016 год;
• быть среди 100 первых по доходам от международного туризма по оценке Всемирного банка за 2016 год;
• быть среди 150 первых по индексу человеческого развития ООН за 2016 год.
Потом страны оценивали по экономическим, политическим и некоторым другим параметрам. При этом учитывались впечатления респондентов из Америки, Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки.
Что по итогам рейтинга
Первую тройку «лучших стран» заняли Швейцария, Япония и Канада.
Беларусь же оказалась на 73-ем месте из 80 возможных. Она опять снизила свой показатель в сравнении с прошлым годом – но теперь только на одну строчку. Так, в 2018 она была на 72-ом месте. Сейчас перед ней расположился Тунис, а за ней – Нигерия.
Лучшие результаты Беларусь показала в более узком рейтинге – как страна, привлекательная для иностранных студентов. Там ей досталось 36-е место, а в первой тройке значатся Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты и Индия.
Отметим, что Россия получила 24-е место, Польша – 33-е, Латвия – 55-е, Литва – 57-е, Украина – 65-е.