Не так давно в стране начала работу новая торговая сеть – это небольшие дискаунтеры с заметной ярко-красной вывеской «Хит! Экспресс». Один из таких дискаунтеров открылся и в нашем городе. Что это за магазин, как он работает и какие там цены, выяснила корреспондент «ПВ».

Сеть дискаунтеров «Хит! Экспресс» развивает компания «Евроторг», управляющая магазинами «Евроопт». Здесь представлено от 1000 до 1400 товарных позиций: чай, кофе, напитки, бакалея (в том числе крупы, макароны, подсолнечное масло, сахар, консервы), а также шоколад, конфеты, печенье, товары для детей и мам и многое другое по самым доступным ценам. Где позволяет торговая площадь, также продаются хлеб, молочные и колбасные

изделия, замороженные продукты.







Ассортимент корректируется исходя из потребностей и пожеланий покупателей.



Что же выделяет дискаунтеры «Хит! Экспресс» среди множества торговых точек? Правильно – стоимость товаров, которая здесь в среднем на 40% меньше по сравнению с другими магазинами, а в некоторых случаях цены ниже более чем в два раза.







- Наша компания всегда внимательно следит за предпочтениями покупателей. В последнее время мы видим значительный интерес к подобному формату - магазинам с набором самых необходимых товаров по низким ценам. Именно желание максимально полно соответствовать запросам покупателей и стало ключевым в принятии решения о создании сети дискаунтеров «Хит! Экспресс». Магазины под брендами «Евроопт» и «Хит! Экспресс» органично дополняют друг друга, предоставляя покупателям главное преимущество современной торговли – возможность выбора, пояснили в компании «Евроторг».







На сегодняшний день в стране насчитывается более 40 дискаунтеров «Хит! Экспресс», и эти магазины продолжают открываться в различных городах, поселках и деревнях Беларуси. Пинчане также могут оценить новый формат и цены, заглянув в дискаунтер «Хит! Экспресс», который находится по адресу: ул. Брестская, 137. Магазин небольшой – 65 м2, но вмещает множество товаров первой необходимости. Теперь для жителей этого микрорайона стало намного проще делать покупки.



Приглашаем вас посетить дискаунтер «Хит! Экспресс»! Время работы – с 9.00 до 22.00 без обеда и выходных.